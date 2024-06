4. liga. Wiktor Szywacz z rezerw Wisły Kraków był nie do zatrzymania dla obrońców Wolanii Wola Rzędzińska

Pierwszy do siatki rywali trafił Michał Zimon i to zaraz na początku meczu. Wydawało się, że takie postawienie sprawy zniechęci drużynę spod Tarnowa, tym bardziej, że co kilka minut groźnymi strzałami z lewej nogi nękał ich najlepszy na boisku kapitan gospodarzy.

Na posterunku był jednak bramkarz Szymon Leśniak, albo jego partnerzy z obrony, jak wtedy, gdy zablokowali piłkę po strzale Szywacza i dobitce Mateusza Stanka pod koniec pierwszej połowy.

W przerwie trener Tomasz Juszczyk wykonał z zespołem świetną pracę mentalną i jego gracze po powrocie na boisko z animuszem ruszyli do odrabiania strat. Najpierw utracie gola zapobiegł Jakub Madej, wybijając piłkę na róg, ale chwilę później Adrian Wójcik łatwo przedryblował krakowską defensywę i strzałem z pola karnego wpakował piłkę do siatki tuż przy słupku.

Wiślacy szybko ochłonęli i po zaledwie siedmiu minutach przeprowadzili wzorcową akcję. Piotr Ćwik zagrał prostopadle do Szywacza, a ten wykonał kolejny rajd z piłką przy nodze i ta po jego uderzeniu i rykoszecie wpadła do bramki Wolanii.