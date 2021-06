Adam Bielan: Nie ma możliwości prawnej, by Gowin pełnił funkcję prezesa Porozumienia [WYWIAD]

- Mamy ofertę dla wszystkich członków Porozumienia, którzy nie chcą zdradzić swoich wyborców i zależy im na utrzymaniu władzy przez Zjednoczoną Prawicę - mówi w rozmowie z „Gazetą Krakowską” Adam Bielan.

Po rozłamie z Jarosławem Gowinem założyliście państwo partię „Republikanie”. Właściwie, dlaczego nie przejdziecie wprost do PiS? Istnieją między wami jakieś poważne różnice?

Przede wszystkim kontynuujemy działalność Porozumienia, zgodnie ze statutem, decyzją krajowego sądu koleżeńskiego i miażdżącą dla Gowina opinią konstytucjonalisty prof. Ryszarda Piotrowskiego. Nie ma możliwości prawnej, by Gowin pełnił funkcję prezesa Porozumienia, jest to ewidentne złamania prawa o partiach politycznych, a nawet konstytucji. Przyjęcie takiej wykładni oznaczałoby delegalizację tej formacji. Wystosowaliśmy ofertę do wszystkich działaczy, którzy czują się oszukani przez Gowina, bo umawialiśmy się na współpracę w ramach prawicy, podczas gdy wicepremier zerka w stronę opozycji. Rozmawiał z nią na temat zmiany marszałka Sejmu, publicznie deklarował chęć wstąpienia do Europejskiej Partii Ludowej pod przewodnictwem Donalda Tuska. Krótko mówiąc, mamy ofertę dla wszystkich członków Porozumienia, którzy nie chcą zdradzić swoich wyborców i zależy im na utrzymaniu władzy przez Zjednoczoną Prawicę.

Jarosław Kaczyński był obecny na kongresie nowej partii. Czy to nie znak, że szykują się przegrupowania na polskiej scenie politycznej, by zastąpić szablami Porozumienie Jarosława Gowina?

Naszym celem jest zbudowanie jak najbardziej stabilnej większości, trudno rządzić z kimś, kto podpisuje na oczach milionów Polaków dokument, a kilka godzin później deprecjonuje go. Przypomnę przypadek bardzo bliskiego współpracownika Gowina - Sergiusza Kmiecika - który związał się politycznie z klubem radnych prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka. Powołał się przy tym na współpracę z Gowinem, twierdząc, że otrzymał jego zgodę na zdradę Zjednoczonej Prawicy. Atakował też Polski Ład jako dokument rzekomo antysamorządowy. Tak się nie da rządzić, chcemy zrobić wszystko, by nie doszło do rozbijania większości rządowej. Nie ma dla niej jakiejkolwiek alternatywy. Wychodzimy z najgorszego kryzysu zdrowotnego na świecie od 100 lat, jednocześnie gigantycznych kłopotów gospodarczych - zmiana władzy w takim momencie byłaby głęboko nieodpowiedzialna.

Prezes PiS podkreślał, że to nie z jego inspiracji doszło do podziałów w Porozumieniu, ale chyba nie przekonał stronników Gowina.

Oczywiście, że to nie Jarosław Kaczyński namawiał Gowina do łamania prawa i nieprzestrzegania reguł demokratycznych. Przypomnę, że w Porozumieniu od 3 lat nie odbyły się wybory prezesa partii, w Porozumieniu dochodziło do licznych nieprawidłowości finansowych, skutkujących odrzuceniem przez PKW sprawozdania finansowego. Od wielu miesięcy domagaliśmy się informacji ws. zarządzania finansami partii, ale Gowin i jego współpracownicy odmawiali nam tej informacji. Trudno zatem obarczać Kaczyńskiego winą za niedemokratyczną i niezgodną ze statutem politykę Gowina, nie wspominając już o paktowaniu wicepremiera z opozycją. Republikanie będą startować z list PiS, tak jak koalicjanci przed wyborami w ramach Zjednoczonej Prawicy, czy pod całkowicie własnym szyldem?

Kolejna różnica między nami a Gowinem: startowaliśmy w wyborach razem ze Zjednoczoną Prawicą, angażowaliśmy się w kampanię reelekcyjną Andrzeja Dudy, natomiast on mówi, że widzi miejsce dla Porozumienia na listach wyborczych PSL. Nie zgadzamy się z taką polityką, bo na koniec tej drogi są rządy Lewicy, a na to się nie zgadzamy. Partia Republikańska jest więc ofertą dla wszystkich członków Porozumienia, którzy nie chcą dopuścić do powrotu do władzy Lewicy.

