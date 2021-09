Adam Marciniak: W Cracovii mieliśmy zgraną ekipę. Teraz przyjedzie drużyna obcych dla mnie chłopaków

Na ile ważny jest dla was mecz w Pucharze Polski?

Spotkanie z drużyną ekstraklasową to zawsze jest fajny sprawdzian. Ewentualne zwycięstwo poprawi nasze morale, ale nie ma co ukrywać, że priorytetem dla nas są mecze ligowe. Zobaczymy, jak trener podejdzie do tej konfrontacji, jaki wystawi skład? Co prawda pole manewru ma mocno ograniczone, bo jest sporo kontuzji w zespole, ale niezależnie od tego, kto wyjdzie, to jak w każdym meczu, będziemy walczyć o zwycięstwo. Nie znam drużyny, która wychodząc na mecz myślałaby inaczej.

Gracie w „kratkę”, wygrywacie na wyjazdach, u siebie przegrywacie. To pewnie frustrujące, bo zmiany nastrojów są bardzo częste.

Na pewno wyniki są poniżej naszych oczekiwań i nie możemy być zadowoleni. Ale meczów jest jeszcze sporo i trzeba się skoncentrować na tym, co przed nami, a nie rozpamiętywać, co się stało. Trzeba grać, walczyć, liga jest bardzo wyrównana. Wszyscy oczekujemy, że wkrótce będą znacznie lepsze wyniki.