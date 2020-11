Adam Nowak z zespołu Raz Dwa Trzy powołał do życia nowy projekt. Akustik Amigos debiutują krążkiem "Pół płyty"

Żona Zenka Martyniuka. Oddana, wierna, gospodarna Danuta Martyniuk. Kim jest Danusia, żona króla disco polo od 1989 roku? 4.11.2020

Kim jest Danusia, żona króla disco polo od 1989 roku? Danuta Martyniuk to żona króla disco polo, Zenka Martyniuka, od ponad 30 lat. To także gospodyni posiadłości Martyniuków w Białymstoku oraz oddana matka Daniel, niepokornego syna obojga. Ta kobieta całe życie jest u boku męża. Kim jest żona Martyniuka i czym zajmuje się na co dzień? Wspiera go w koncertach, opiekuje się domem i rodziną. Jak lwica broni także swojego niepokornego syna.