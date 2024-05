Afera z zamkniętym boiskiem przy szkole w Psarach. Dzieci znów mogą korzystać z obiektu sportowego. Ostateczny wyrok nadal nie zapadł

Boisko przy Szkole Podstawowej w Psarach to jedyne miejsce we wsi, gdzie dzieci i młodzież mogą aktywnie spędzać czas. Po lekcjach, w weekendy i wakacje, gdy ich rówieśnicy z innych miejscowości mogli beztrosko grać w piłkę, oni przez ostatnie miesiące ze smutkiem spoglądali na piękny obiekt, który decyzją Sądu Rejonowego w Chrzanowie został zamknięty. Nie można było z niego korzystać w wakacje, dostępny był tylko w trakcie trwania roku szkolnego, jedynie w tygodniu, do godz. 17.

Batalia o uchylenie zabezpieczenie trwała ponad rok. Sąd pierwszej instancji w Chrzanowie odrzucił wniosek gminy o uchylenie zabezpieczenie, a dopiero sąd wyższej instancji w Krakowie uznał wniosek gminy za zasadny.