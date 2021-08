Agresywność i poświęcenie – to były atuty Cracovii w meczu z Bruk-Betem Termalicą Nieciecza

Bohaterem był Pelle van Amersfoort, autor dwóch bramek. Obu po strzałach głową. Holender przyzwyczaił już, że jest najlepszym strzelcem „Pasów” w kolejnych sezonach zdobywając 8 i 6 bramek. Być może zapowiada się na najlepszy sezon pomocnika w Cracovii pod względem liczby bramek.

- Być może – mówi Pelle van Amersfoort. - Za nami dopiero sześć meczów, a ja mam cztery bramki. Przede wszystkim muszę pomagać drużynie w każdym meczu. Ale na razie sezon zaczął się dla mnie rzeczywiście dobrze. W ostatnim spotkaniu zagraliśmy agresywnie od samego początku, przeciwnik potem też próbował nas zdominować, ale to jest normalne, że nie prowadzi się gry przez całe spotkanie. Myślę, że w około 70 procentach czasu meczu to my dominowaliśmy. Jestem dumny z naszych młodych zawodników, każdy wykazał się walką, każdy dał z siebie wszystko.