Alan Uryga: Czuję, że mogę być w szatni Wisły Kraków ważną osobą

- W sobotę po kilku miesiącach przerwy, spowodowanej kontuzją, zagrał pan w Gorlicach w meczu z Glinikiem. Na razie sparingowym, ale domyślam się, że musiało panu towarzyszyć duże uczucie ulgi?

- Bardzo duże! Z jednej strony moje, takie osobiste, że w końcu mogłem wyjść na boisko i zagrać choćby tylko w sparingu. Z drugiej natomiast zdawałem sobie sprawę, że ludzie w klubie, kibice czekali na ten moment. I powiem szczerze, że odczuwałem w związku z tym pewnego rodzaju presję. Nie chciałem zawieść tych wszystkich osób, dlatego tak bardzo czekałem na powrót na boisko.

- Ile brakuje panu dzisiaj do takiej formy, żeby sam przed sobą mógł pan powiedzieć, że może podjąć walkę o wyjściowy skład?

- Dzisiaj nie jestem już na etapie pracy indywidualnej, dodatkowych zajęć. Ustaliliśmy z trenerami, że wchodzę w normalny trening z drużyną. Robię wszystko to, co koledzy. Idę normalnym cyklem, jaki obowiązuje przed meczem. To ma mi pomóc dojść do optymalnej formy fizycznej. Od strony sprawności jestem już praktycznie w stu procentach gotowy. Brakuje mi natomiast kilku dni, może tygodnia, żeby wydolnościowo też było wszystko tak jak to sobie wyobrażam.