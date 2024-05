Aleksander Miszalski przedstawił wiceprezydentów Krakowa. Z kim będzie rządził przez najbliższe pięć lat? Piotr Tymczak

We wtorek, 14 maja, nowy prezydent Krakowa Aleksander Miszalski przedstawił wiceprezydentów, z którymi będzie rządził miastem przez obecną kadencję, która potrwa do 2029 roku. Już wcześniej było wiadomo, że na najbliższych współpracowników wybrał byłego rektora Uniwersytetu Ekonomicznego prof. Stanisława Mazura oraz byłego miejskiego radnego Platformy Obywatelskiej Łukasza Sęka. Teraz podał kolejne nazwisko wiceprezydenta. Największym zaskoczeniem jest trzeci zastępca, którym będzie Stanisław Kracik, były poseł, burmistrz Niepołomic i wojewoda małopolski. Będzie on odpowiadał m.in. za gospodarkę komunalna, infrastrukturę.