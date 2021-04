Aleksandra Popławska i Cezary Pazura w serialu audio według niewydanej powieści Wojciecha Chmielarza - "Wilkołak"

– Gdy myślę o fabule tej książki, to mógłbym wskazać - na takim najbardziej podstawowym poziomie, że jest to opowieść o intrygującym śledztwie, które prowadzi dwójka kłócących się przyjaciół: detektyw i prokurator. Lecz gdyby zajrzeć głębiej, to lubię myśleć o tym, że jest to książka o ojcostwie i traumatycznych relacjach ojców z synami. Nie chcę jednak zastanawiać się nad tym, co słuchacz powinien wyciągnąć z tej historii. Chciałbym usłyszeć, co sam tam znalazł – mówi Wojciech Chmielarz.