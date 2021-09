Andrychów, Kęty. Mieszkańcy zapłacą więcej za wodę i ścieki, ale przez trzy kolejne lata cennik się nie zmieni

Do tej pory stawka wody i ścieków wynosiła w Andrychowie 14,49 zł za metr sześcienny. Nowa cena to 15,07 zł za m sześc. wody i ścieków, czyli o 58 groszy więcej. Jak to odbije się na portfelach mieszkańców?

Jan Mrzygłód, prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Andrychowie wyliczył na podstawie statystyk przedsiębiorstwa, iż średnio mieszkaniec gminy zużywa ok. 80 litrów wody dziennie. Stąd na przykład pięcioosobowa rodzina z Andrychowa płacić będzie za wodę i ścieki po podwyżce po ok. 7 zł więcej niż do tej pory.

Co na to mieszkańcy?

Te opłaty rosną z roku na rok. Szkoda, że za podwyżkami opłat nie idzie wzrost pensji.

mówi "Gazecie Krakowskiej" Karolina Wolny, andrychowianka, matka czwórki dzieci.

Cennik, przygotowany przez miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Andrychowie już przed wakacjami, zatwierdziła niedawno rządowa spółka Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie i formalnie obowiązuje już od 7 września. Zaznaczono, że nowy cennik będzie obowiązywał przez kolejne trzy lata, tj. do jesieni 2024 roku kolejnych podwyżek nie będzie.