Angielski futbol wciąż szuka zaginionej chwały [SPORTOWA PÓŁKA]

Jak każdy angielski dziennikarz, tak i Hayward cierpi z powodu faktu wyrażającego się przykrą konstatacją, iż w ciągu najważniejszego w historii ludzkości półtora wieku dumna drużyna piłki nożnej zdołała zdobyć tylko jedno trofeum. Vincent Kompany, były internacjonał Manchesteru City, a dziś trener Burnley, pociesza go, że to i tak o jedno więcej niż wzniosła do góry Belgia. Dla Wyspiarzy, którzy wciąż żyją imperialną przeszłością wbijającą ich w ciasny kaftan poczucia wyjątkowości, to jednak marne pocieszenie.

Powodów pasma klęsk, rozczarowań i zawiedzionych nadziei jest wiele, stanowi to leitmotiv całej, spisanej na blisko siedmiuset kartach książki, choć autor na wstępie zastrzega, że będzie stronił od tego z całych sił.

Ostatnie lata w wykonaniu drużyny prowadzonej przez selekcjonera Garetha Southgate’a nieco łagodzą ból towarzyszący fanom od roku 1966. To trochę jak z naszą narodową obsesją dotyczącą złotego medalu Wojciecha Fortuny z 1972 roku – gdy nadeszła era Adama Małysza, a następnie Kamila Stocha, olimpijski wyczyn z Sapporo odszedł niemal w zapomnienie. Dopóki jednak następcy się nie objawią, biadolenie będzie wszechobecne. Pytanie tylko, czy czasach, gdy panowanie nad naszymi umysłami przejęły media społecznościowe, będzie równie, a może jeszcze bardziej histeryczne i przesiąknięte jadem, jak w latach 80. i 90. ubiegłego wieku, gdy Anglia była świadkiem tabloidowej wojny na wyniszczenie. Co jakże mocno odczuli na własnej skórze najwięksi piłkarze tych czasów z Davidem Beckhamem na czele.