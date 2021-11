Arkadiusz Aleksander w Zagłębiu: Sandecja głównym kandydatem do awansu

Gratulacje. We wtorek 9 listopada zostałeś nowym wiceprezesem Zagłębia Sosnowiec. Przed Tobą jednak trudne zadanie. Mówi się, że to klub z wielkim, ale jednak niewykorzystanym potencjałem.

Dziękuję bardzo. To 36 sezonów w ekstraklasie, 4 Puchary Polski, 4 wicemistrzostwa, półfinał Pucharu Intertoto (Puchar Karla Rappana). W skrócie Zagłębie to kawał historii naszego futbolu.

Jako wiceprezes masz odpowiadać za pion sportowy sosnowiczan, czyli w skrócie będziesz miał spory zakres obowiązków dyrektora sportowego.

Zgadza się. Powierzono mi funkcję wiceprezesa odpowiedzialnego za pion sportowy. Moje działania skupią się na rozwoju klubu w tym aspekcie z naciskiem na pierwszy zespół oraz akademię, która ma u siebie ponad 500 zawodników. Spółka prowadzi także sekcję hokeja na lodzie występującą w elicie.

Wcześniej bo we wrześniu br. informowano, że wystartowałeś w konkursie na prezesa KGHM Zagłębia Lubin. Tam jednak nie udało się znaleźć angażu. Ostatecznie stanowisko objął Michał Kielan.

Sam fakt, że dotarłem do etapu finałowego tego konkursu, znajdując się obok dwóch wieloletnich prezesów klubów ekstraklasy, jest dla mnie ogromnym wyróżnieniem. Zagłębie Lubin jest jednym z najbogatszych klubów w Polsce i całą sytuację odbieram jako docenienie mojej wcześniejszej pracy w Sandecji.