Babka ziemniaczana jak dawniej. Zobacz jak zrobić prostą i pyszną babkę z ziemniaków [PRZEPIS]

Babka ziemniaczana to świetny pomysł na sycący obiad z prostych składników.

-Taką babkę pamiętam z dzieciństwa (lata 60/70) w domu rodzinnym i taką piekę kilka razy w roku w okresie jesienno-zimowym – mówi nasz Czytelnik Sylwester Bobel. Polecamy przepis.

Składniki

2 kg ziemniaków białych

2 jaja duże (3 jeżeli małe)

2 duże cebule

30 dag lekko wędzonego boczku

30 dag kiełbasy - wg mnie najlepsza podwawelska

5 dag kaszy gryczanej (nie może być palona)

1 łyżka majeranku

1 łyżeczka soli

1 łyżeczka pieprzu czarnego

2 łyżki mąki pszennej

1 łyżka mąki ziemniaczanej

Wykonanie babki ziemniaczanej

Kaszę gryczaną opłukać, zalać gorącą wodą i podgotować około 10 minut.

Kiełbasę i boczek pokroić w drobną kosteczkę, podsmażyć na patelni, jak wytopi się tłuszcz, dodać posiekaną drobno cebulę.

Ziemniaki obrać, umyć, starkować. Odsączyć na sitku,przełożyć do dużej miski.

Dodać mąkę pszenną i ziemniaczaną – dobrze wymieszać. Następnie wbić jaja i znów porządnie wymieszać. Do masy dodać przesmażony boczek, kiełbasę i cebulę (bez wytopionego tłuszczu), dołożyć kaszę gryczaną wcześniej odsączoną na sitku. Dodać sól, pieprz, majeranek i wyrobić na jednolitą masę.

Masę przelać do wcześniej wysmarowanej brytfanki posypanej delikatnie mąką pszenną. Całość polać tłuszczem z patelni. Wstawić do nagrzanego do 220 C piekarnika i piec ok. 1,5 godziny, tak by z wierzchu była chrupiąca skórka.