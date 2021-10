Bagry. Kolejna tężnia solankowa w Krakowie przyciąga mieszkańców [ZDJĘCIA] (MM)

W ostatnich dniach pojawił się jeszcze jeden powód do tego, by odwiedzać Bagry. To - kolejna już w naszym mieście - tężnia solankowa. Nie brakuje chętnych, by korzystać z jej dobroczynnego działania, mimo że pogoda w sobotę nie rozpieszcza. Przypomnijmy: od listopada - ze względu na warunki atmosferyczne - zarówno nowo otwarta tężnia przy zalewie Bagry, jak i ta funkcjonująca nad Zalewem Nowohuckim zostaną wyłączone.