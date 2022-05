Baraże nie dla Sandecji Nowy Sącz. Porażka na północy [ZDJĘCIA]

Po przerwie sądeczanie chcieli odpowiedzieć Arce. Uderzenie Falla zostało zblokowane, Chmiel przymierzył, ale niecelnie. To jednak gracze Ryszarda Tarasiewicza byli bardziej konkretni. W 56. minucie mogło być 2:0, ale strzał Czubaka zblokował Szufryn. Ten ostatni piłkarz stanął przed świetną okazją na gola, ale po dośrodkowaniu Walskiego, niewiele zabrakło mu, by głową doprowadzić do remisu. W 70. minucie Adamczyk ostemplował poprzeczkę. Jedenaście minut później było już po zawodach. Jeden z piłkarzy Sandecji dotknął piłki ręką i arbiter podyktował rzut karny. Do futbolówki ustawionej na jedenastym metrze podszedł Żebrowski i pewnym uderzeniem podwyższył prowadzenie. Honor Sandecji uratował Zjawiński notując gola z karnego w doliczonym czasie gry.

Sądeczanie zakończyli sezon w Fortuna 1 Lidze na solidnym 7. miejscu, ale niedosyt pozostał. Arka wystąpi w barażach o awans do elity.