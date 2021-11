Beskid Sądecki. Wieża widokowa w niecałą godzinę od Nowego Sącza. Koziarz zachwyca szczególnie jesienią [ZDJĘCIA] Joanna Mrozek

Piękna złota jesień w Beskidzie Sądeckim zachęca do pieszych wędrówek. Szczególnie wartymi uwagi są wieże widokowe. Drewniane konstrukcje służą do podziwiania najbliższej okolicy, ale także odległych szczytów. Widoki z drewnianej konstrukcji na Koziarzu rozciągają się na Beskid Wyspowy, Beskid Żywiecki, Beskid Sądecki, Pieniny, Tatry i Gorce. Z wieży widać także Kamienicę, Tylmanową i Ochotnicę Dolną. Z Nowego Sącza można tam dojechać w niecałą godzinę od strony Obidzy (gm. Łącko), samo podejście pod wieżę widokową z górnego parkingu zajmuje ok. 20 min.