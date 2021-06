Bez prądu w małopolskim. Gdzie 23.06 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Gdzie można się spodziewać wyłączenia prądu w małopolskim 23.06? Pokazujemy spis miejsc, w których planowany jest brak prądu w małopolskim. Warto wiedzieć, kiedy i gdzie nastąpi wyłączenie prądu w twojej okolicy. Brak prądu w domu może być budzić irytację, dlatego dobrze jest na ten czas znaleźć sobie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną planowanych wyłączeń prądu są najczęściej modernizacje sieci oraz remonty lub budowy. Gdzie i kiedy nie będzie prądu?

Gdzie obecnie (23.06 5:08) nie ma prądu w małopolskim? Kraków Smoleńskiego od 22.06 godz. 22:45 do 23.06 godz. 12:45 Na skutek burzy wyłączenia obejmują teren Nowej Huty oraz sąsiadujących miejscowości. Ze względu na dużą ilość awarii w sieci, czas oczekiwania na połączenie z konsultantem 991 jest wydłużony. W przypadku zgłoszenia zagrożenia życia prosimy oczekiwać na połączenie. od 22.06 godz. 23:05 do 23.06 godz. 7:00 Czulice, Wróżenice, Krzysztoforzyce, Węgrzynowice,

23.06 od godz. 3:34 do 12:00 Głęboka, Karniów, Dojazdów, Sulechów.

23.06 od godz. 3:35 do 12:00 Pleszów

23.06 od godz. 3:36 do 12:00 Kraków osiedle Bohaterów Września .

23.06 od godz. 3:36 do 12:00 Mogiła, Lesisko.

23.06 od godz. 3:37 do 12:00 Kantorowice

23.06 od godz. 3:38 do 12:00

powiat myślenicki Lubień z Trafo numer 11 od 22.06 godz. 19:02 do 23.06 godz. 11:00 powiat suski Łętownia

23.06 od godz. 0:18 do 9:00 powiat wadowicki zasilanym ze stacji transformatorowej Zarzyce Szkoła obwód Sklep. Brak jednej fazy. od 22.06 godz. 21:51 do 23.06 godz. 10:00 Planowane wyłączenia prądu w małopolskim Kraków Kraków ulica Lubicz 42, Lubicz 40 plac budowy

23.06 od godz. 8:00 do 15:00 Kraków ul. Sawy-Celińskiego od nr 32 do 84, Barwna, Podbiałowa, Ostafina

23.06 od godz. 8:00 do 14:00 Kraków ul. Zelwerowicza od 11 do 17, 14, Braterstwa Broni od 29 do 31 oraz 34 do 36c, Domowa 11, Szymonowica 7, 8, 10, 11, 15, 16, 20, 21, 22, Mochnaniec od 9 do 39 oraz 12 do 30, plac budowy

23.06 od godz. 8:00 do 12:00

Kraków ul. Ćwiklińska 12a

25.06 od godz. 7:30 do 15:00 Jurczyce działka 67/9, ZK 39192/RD3. 25.06 od godz. 8:00 do 12:00 Kraków ulica Górka Narodowa 43, 43A

28.06 od godz. 8:00 do 16:00 Kraków ulica Korzeniowskiego 26A, 26B, 27G, 27G i 28 oraz okolice

29.06 od godz. 7:00 do 14:00 Kraków ul. Zamoyskiego 50

29.06 od godz. 8:00 do 17:00 Nowy Sącz w Nowym Sączu, ulice: Kraszewskiego odcinek od Paderewskiego do Na Rurach, Romera, Zaleskiego 27, 29, 31, Ogińskiego 1, Bandurskiego i Głowackiego między Kraszewskiego i Paderewskiego, Inwalidów Wojennych od 23 do 30, Paderewskiego 1, 3, 6, 15, 16, 17, 18,

23.06 od godz. 6:00 do 8:00 w Nowym Sączu, ulice: Zdrojowa od Tarnowskiej do Głowackiego, Paderewskiego 4, Kraszewskiego 56, 56A, 58, 60

23.06 od godz. 8:00 do 10:00 w miejscowości Nowy Sącz Zawada, część ulicy Juranda, okolice numerów: 8A, 8B, 8C, 8G, 8R, 8I, 8J, 10A, 10B, 10C, 11, 12, 12A, 12B, 14, 14A.

23.06 od godz. 10:00 do 15:00 w miejscowości Nowy Sącz Zawada, złącze kablowe nr 13127, przy ulicy Juranda 23.06 od godz. 11:00 do 14:00 w Nowym Sączu, ulica Grunwaldzka, złącza kablowe numery 15251, 15252, w pobliżu budynku numer 210B

24.06 od godz. 7:00 do 13:00 w miejscowości Nowy Sącz, Dąbrówka, część ulicy Zyndrama, okolice numerów 4, 4A, 4B, złącza kablowe numery: 11202, 13608, 13609, 13693, 18084 24.06 od godz. 10:00 do 15:00 w miejscowości Nowy Sącz Poręba Mała, część ulicy Stadnickich, okolice numerów: 32N, 34, 34A, 36A, 40, 40 od A do G, 41C, 43, 43C,

25.06 od godz. 8:00 do 13:00

powiat bocheński MIEJSCOWOŚCI Nowy Wiśnicz ulica: Bocheńska 26 , 28

23.06 od godz. 7:30 do 8:30 MIEJSCOWOŚCI Nowy Wiśnicz ulica: Bocheńska i osiedle Leszczyny, Kopaliny 4, Stary Wiśnicz od stacji paliw ORLEN w kierunku Kopalin.

23.06 od godz. 8:00 do 13:00 Zawada wieś, centrum

23.06 od godz. 8:00 do 14:00 Zawada sklep Społem

23.06 od godz. 8:00 do 9:30 MIEJSCOWOŚCI Nowy Wiśnicz ulica: Bocheńska 26 , 28

23.06 od godz. 12:30 do 13:30 Zawada sklep Społem

23.06 od godz. 13:00 do 15:00 MIEJSCOWOŚCI Rzezawa ulica: Topolowa od numeru 34 i 57 w kierunku drogi numer 94, rozdzielnia gazu, Brzeska od skrzyżowania w kierunku Bochni. Łazy: wzdłuż drogi numer 94, AUTOPRODUKT, od drogi numer 94 w kierunku Brzeźnicy, Zakład Naukowo-Techniczny.

24.06 od godz. 8:00 do 14:00

MIEJSCOWOŚCI Łomna wieś, Granice

29.06 od godz. 8:00 do 9:30 MIEJSCOWOŚCI Łomna wieś, LIMACO

29.06 od godz. 8:00 do 14:00 MIEJSCOWOŚCI Łomna wieś, Granice

29.06 od godz. 13:00 do 15:00 powiat brzeski Tymowa Zimny Dół, Nagórze, Rakowszczyzna

24.06 od godz. 8:00 do 14:00 Tymowa od fermy drobiu w górę, Nagórze, Rakowszczyzna

25.06 od godz. 8:00 do 14:00 Jurków rejon: stacji paliw, Góralmetu, Szotówka, Dąbrowa

25.06 od godz. 9:00 do 13:00 Jadowniki Farma Fotowoltaiczna

29.06 od godz. 8:00 do 14:00 powiat chrzanowski Trzebinia ulice Matejki, Osiedle Gaj, Bloki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 18, 19, 22, 31

23.06 od godz. 8:00 do 12:30

Libiąż ul. Św. Barbary 14

24.06 od godz. 8:00 do 13:00

Trzebinia ul. 1-Maja 184D i 184G

28.06 od godz. 8:00 do 13:00 powiat dąbrowski Brzezówka - centralna część miejscowości, Zabrnie - południowa część miejscowości, Suchy Grunt - cała miejscowość, Małec - północna część miejscowości), Jamy ul. Nowa Wieś (zachodnia część miejscowości)

24.06 od godz. 7:00 do 20:00 Nieczajna Dolna, od strony Gruszowa Wielkiego, Gruszów Wielki od strony Nieczajnej Dolnej

24.06 od godz. 8:00 do 15:00 Bolesław - centrum miejscowości, od skrzyżowania na Świebodzin do okolic Kościoła

25.06 od godz. 9:00 do 14:00 powiat gorlicki w miejscowościach: Banica, Klimkówka, przysiółek Flasza, Ropa, przysiółek Pod Jaśkową, Brunary, Jaśkowa, Czarna, Izby, Śnietnica

28.06 od godz. 9:00 do 11:00 w miejscowości Zagórzany, Podlesie Górne przy drodze do Kwiatonowic, okolice numeru 827, działki; 1155/4, 1051.

29.06 od godz. 7:00 do 12:00

powiat krakowski Rusocice ulica Stadionowa, Piaskowa, Sosnowa

23.06 od godz. 8:00 do 14:00 Krzeszowice ulica Szpitalna, Głogowa, Lipowa, Wierzbowa, Bandurskiego, Gminna, Nowa Wieś Dolna, Nowa Wieś Górna, Parkowa, Chłopickiego Grunwaldzka, Miękińska, Batalionów Chłopskich, Solidarności

23.06 od godz. 8:00 do 10:00 Krzeszowice ulica Głogowa, Lipowa, Wierzbowa, Bandurskiego, Nowa Wieś Dolna

24.06 od godz. 8:00 do 15:00 Rusocice ulica Wadowicka 16

24.06 od godz. 8:00 do 14:00 Koźlica obwód kierunek świetlica (dom ludowy) (remiza)

24.06 od godz. 8:00 do 15:00 Rząska ulica Wąska. Brzegowa, Kolejowa, Prosta, Spacerowa, Lipowa, Krakowska od Brzegowej po Lipową

24.06 od godz. 8:00 do 14:00

Przestańsko nr 13 do 53

24.06 od godz. 8:00 do 12:00 Rzeszotary ulica Kopernika Polonki 19, Szewska 20 do 22 i 40 do końca i 17 do końca.

24.06 od godz. 10:00 do 15:00 Zelków ulica Ojcowska

24.06 od godz. 10:00 do 15:00 Mników 481, 489

25.06 od godz. 8:00 do 13:30 Rząska ulica Krakowska okolice klasztoru Albertynek

25.06 od godz. 8:00 do 14:00 Wola Filipowska ulica Krzeszowicka, Wrzosowa, Sadowa, Mądrzyka, Wspólna, Morgi, Cała

25.06 od godz. 8:00 do 14:00 Michałowice ul. Urocza

25.06 od godz. 11:00 do 12:00 Buków w kierunku Radziszowa.

28.06 od godz. 8:00 do 14:00 Luborzyca ul. Szkolna, szkoła w Luborzycy

28.06 od godz. 8:00 do 14:00 Rząska ulica Krakowska okolice klasztoru Albertynek

28.06 od godz. 8:00 do 14:00 Wola Filipowska ulica Krzeszowicka, Wrzosowa, Sadowa, Mądrzyka, Wspólna, Morgi, Cała

28.06 od godz. 8:00 do 14:00 Słomniki ulica Krakowska, Hubala

28.06 od godz. 8:00 do 12:00

Brzyczyna od stacji w kierunku Skawiny.

29.06 od godz. 8:00 do 18:00 Rybna ulica Słonecznikowa 22

29.06 od godz. 8:00 do 14:00 Krasieniec Stary, Damice

29.06 od godz. 8:00 do 14:00 Krzeszowice ulica Grunwaldzka, Śmiałka, Chłopickiego

29.06 od godz. 8:00 do 14:00 Imbramowice

29.06 od godz. 8:00 do 13:00 powiat limanowski w Laskowej, osiedla: Raj, Jabłoniec

23.06 od godz. 7:00 do 15:00 w Mordarce, osiedla: Za Groniem, Solczyn,

23.06 od godz. 8:00 do 14:00 w miejscowości Kasina Wielka, osiedla: Podlesie, Dziurki

24.06 od godz. 7:30 do 9:30

w Limanowej, ulice: Kolejowa 2, Piłsudskiego 4 i okolice, Piłsudskiego 14A i budynek za torami.

24.06 od godz. 8:00 do 15:00 w miejscowości Olszówka, osiedla: Dział, Kowalówka, Pizdury, Wiklarze

24.06 od godz. 8:00 do 14:00

w miejscowościach: Dobra, osiedla: Brzezule, Maconie, Do Kutry, Do Cwiecia, Crenie, Helene, Do Bieryta, Do Rybki, Do Chochoła, Forsztki, Do Plenia, Do Drożdża, Do Noworolnika oraz Podłopień, osiedla: Kapralówka, Jasna, Szewcówka, Wysmolce, Sobczaki, Piętoniówka, Jakóbówka, Kurkówka, Bubulówka, Bogaczówka i okoliczne

24.06 od godz. 8:00 do 15:00 w części miejscowości Zamieście, od strony: Tymbarku Słopnic, osiedla: Trybucówka, Dębskówka, Tajdusie, Sowy, Malarzówka i okoliczne

24.06 od godz. 8:00 do 15:00 w części Laskowej, złącze kablowe nr 7060, w pobliżu budynku nr 823

25.06 od godz. 7:00 do 13:00 w miejscowości Olszówka, osiedla: Dział, Kowalówka, Pizdury, Wiklarze

25.06 od godz. 8:00 do 14:00 w Starej Wsi, osiedla: Tokarzówka, Wojtasówka,

26.06 od godz. 8:00 do 12:00 w Stroniu, osiedle Rębacz

29.06 od godz. 8:00 do 15:00

w Stroniu, osiedla: Rębacz, Dobra Woda, Nowa Wieś, Podbrzezia.

29.06 od godz. 12:00 do 15:00 powiat miechowski Wolbrom ul. Gliniana

24.06 od godz. 8:00 do 15:00 powiat myślenicki Krzywaczka budynki: dz. 89/3 i dz. 89/4

23.06 od godz. 9:00 do 12:00 Krzczonów obwód kierunek Pcim

24.06 od godz. 10:00 do 16:00 Dabie wyłączenie w okolicy piekarni na Dąbiu

24.06 od godz. 11:00 do 12:00 Stróża obwód nN kierunek cmentarz: budynki od cmentarza w kierunku bud. Stróża 669.

25.06 od godz. 8:00 do 16:00

Wiśniowa wyłączenie w okolicy " Wiśniowa beczka "

25.06 od godz. 11:00 do 12:00 Zegartowice koło Beczki

28.06 od godz. 8:00 do 15:00 Pcim za rzeką Kubonie, Bodziochy

28.06 od godz. 8:00 do 14:00

Krzywaczka kierunek Bęczarka

28.06 od godz. 9:00 do 13:00 Krzyszkowice kierunek Zakopianka

28.06 od godz. 11:00 do 13:00 Krzywaczka kierunek droga główna

29.06 od godz. 9:00 do 13:00 powiat nowosądecki część miejscowości Bilsko, przysiółki Puste, Wiśnicz

23.06 od godz. 8:00 do 14:00 w Nawojowej, część ulicy Starosądeckiej w okolicy skrzyżowania z Zieloną, oraz część Zielonej od strony Starosądeckiej

23.06 od godz. 8:00 do 11:00 w miejscowości Wola Kosnowa, od Remizy w kierunku Bukówek

23.06 od godz. 8:00 do 14:00 część miejscowości Łososina Dolna, w stronę Rąbkowej, przysiółek Berdychów

24.06 od godz. 8:00 do 14:00 w Grybowie, ulice: Turystyczna, Zdrojowa oraz Sośnie Górne od strony Zdrojowej wraz z przyległymi

24.06 od godz. 8:00 do 10:00 w miejscowości Bilsko, na granicy miejscowości: Michalczowa, Łososina Dolna, w kierunku przysiółka Cichawa

25.06 od godz. 8:00 do 14:00 w miejscowości Łęka Siedlecka, budynki numery: 83, 161- zasilane ze złącz kablowych numery: 1863, 1892

25.06 od godz. 8:00 do 13:00 w miejscowości Złockie, złącza kablowe numery: 2003, 2004, 2006, 2007, okolice budynków numery: 208, 209, 90C, 90D

25.06 od godz. 15:00 do 18:00 na granicy miejscowości: Sienna, Lipie, przysiółek Berdychów, w kierunku Jeziora oraz okolice Cmentarza

28.06 od godz. 7:00 do 13:00 w miejscowościach: Korzenna, Podtrzycierz, Trzycierz na granicy z Korzenną

28.06 od godz. 8:30 do 11:00

w części miejscowości Łęka Siedlecka, przysiółki: Nowy Świat, Kąty, w kierunku Trzycierza.

28.06 od godz. 9:00 do 13:00 w miejscowościach: Koniuszowa, przysiółki: Zagóra, Półrolki, Zagórze-Kąty, Mostki, oraz Mogilno, przysiółki: Działki, Kawiory Zagórze-Kąty,

28.06 od godz. 9:00 do 10:00

w miejscowości Biała Wyżna budynki numer 365,415 oraz odbiorcy w kierunku Czerwonej Góry zasilani ze złączy kablowych numer 970 i 15400.

29.06 od godz. 8:00 do 13:00 powiat nowotarski w miejscowości Chochołów, numery od 1 do 3a, oraz od 201 do 320

23.06 od godz. 8:00 do 14:00 w Rabie Wyżnej, budynki numery: 255C, 255D- zasilane ze złącz kablowych numery: 11571, 11966

23.06 od godz. 8:30 do 15:00 w Sieniawie, role: Kalembówka, Stanikówka, Bełtówka oraz okolice Kościoła- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

23.06 od godz. 8:30 do 9:30 w Sieniawie, role: Kalembówka, Stanikówka, Bełtówka oraz okolice Kościoła- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

23.06 od godz. 14:00 do 15:00 w miejscowości Rdzawka.

24.06 od godz. 7:30 do 8:30 w części miejscowości Lipnica Mała, osiedla: Mentelowa Rola, Gontówka, Bijokówka

24.06 od godz. 8:00 do 10:00

w miejscowości Ochotnica Dolna, budynki wzdłuż ulicy Janczury.

24.06 od godz. 8:00 do 14:30 w Chabówce, budynek zasilany ze złącza kablowego numer 20572- położony w okolicy numeru 40a

24.06 od godz. 8:00 do 14:00 w Nowym Targu, ulica Kasprowicza, budynki od numeru 35 i 60 w stronę ronda.

24.06 od godz. 8:30 do 14:00 w miejscowości Rdzawka, role Żyznówka, Ziębówka, Piątkówka, Kowalówka, Dudkówka, Zarbek.

24.06 od godz. 8:30 do 14:30

w Rabce- Zdroju, ul. Poniatowskiego, okolice numeru 268- budynki zasilane ze złącz kablowych numery: 17137, 19259

24.06 od godz. 9:30 do 14:30 w miejscowości Rdzawka.

24.06 od godz. 17:30 do 19:00 w Nowym Targu, budynki przy ulicy Klikuszówka od numeru 48 do 56 i od 29 do 57 oraz ulica Nowe, budynki od numeru 1 do 31 i od 2 do 6D.

25.06 od godz. 8:30 do 14:00

w części miejscowości Rabka Zdrój, ulica Podhalańska, okolice budynku Policji

25.06 od godz. 8:30 do 14:30 w Czorsztynie, ulica Jana Pawła II

25.06 od godz. 9:30 do 12:30 w miejscowości Nowy Targ, ulica Jadwigi budynki numer 2 i 6.

25.06 od godz. 11:00 do 17:00 w miejscowości Lasek, budynek numer 150A.

28.06 od godz. 8:00 do 17:30 w Ochotnicy Górnej, osiedla: Furcówka, Bartoszówka

28.06 od godz. 8:00 do 17:00 w miejscowościach: Stare Bystre, od numeru 1 do 65, Ciche, od numeru 1 do 195

28.06 od godz. 11:00 do 12:30 w Ochotnicy Górnej, osiedla: Furcówka, Bartoszówka- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

29.06 od godz. 7:30 do 8:00 w Czarnym Dunajcu, budynki na ulicy Kantora 81, 82 A, 84, 85, 85 A, oraz Jana Pawła ll 31.

29.06 od godz. 8:00 do 14:00

w miejscowości Szlembark, ul. Słoneczna- budynki letniskowe w kierunku "Góry"

29.06 od godz. 8:00 do 15:00 w miejscowości Stare Bystre, od numeru 1 do 65- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

29.06 od godz. 8:00 do 8:30 w Nowym Targu, ulica Oleksówki, Długa Polana od Kowańca do Parkingu, oraz ulica Kowaniec od skrętu na Szuflów do ronda.

29.06 od godz. 8:30 do 14:00

w Nowym Targu, ulica Mickiewicza, budynki od numeru 1 do 18A w kierunku skrzyżowania z ulicą Kilińskiego.

29.06 od godz. 11:30 do 17:00 w miejscowości Stare Bystre, od numeru 1 do 65- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

29.06 od godz. 15:00 do 15:30 w Ochotnicy Górnej, osiedla: Furcówka, Bartoszówka- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

29.06 od godz. 17:00 do 17:30

powiat olkuski BOLESŁAW ul.LASKOWSKA nr 2, 4, Sklep DINO

24.06 od godz. 7:00 do 15:00 powiat oświęcimski Zator ulica Stawowa, Diamentowa, Bugajska

23.06 od godz. 8:00 do 14:00 Piotrowice ulica Kasztanowa

23.06 od godz. 8:00 do 15:00 Malec ulica Malecka, Podbeskidzka.

23.06 od godz. 9:00 do 15:00 Przeciszów ulica Stara Droga, Długa, Nawsie, Topolowa od nr 1 do nr 11 i od nr 2 do nr 18, Szkolna

24.06 od godz. 7:30 do 8:30 Zasole ulica Łęcka, Kolbego, Załęcze.

24.06 od godz. 9:00 do 14:00 Zasole ulica Kostka Jagiełły, Złotych Łanów

24.06 od godz. 9:00 do 13:00 Przeciszów ulica Stara Droga, Długa, Nawsie, Topolowa od nr 1 do nr 11 i od nr 2 do nr 18, Szkolna

24.06 od godz. 14:30 do 15:30

Głębowice ulica Zamkowa, Leśna, Zatorska

25.06 od godz. 7:30 do 8:30 Głębowice ulica Zamkowa, Leśna, Zatorska

25.06 od godz. 14:00 do 15:00 Polanka Wielka ulica Miodowa

29.06 od godz. 9:00 do 14:00 powiat proszowicki Siedliska obwód kierunek Kraków (młyn)

24.06 od godz. 8:00 do 10:00 Przemęczanki

25.06 od godz. 8:00 do 15:00

Przemęczanki przy głównej drodze Radziemice-Wrocimowice

28.06 od godz. 8:00 do 15:30 powiat suski Lachowice osiedle Stachówka Górna, Chmiele

24.06 od godz. 9:00 do 12:00 Lachowice osiedle U Grzesicy, Kapałów Potok, okolice szkoły i ośrodka zdrowia

25.06 od godz. 9:00 do 12:00 w miejscowości Łętownia, rola Jakubczęciowa

25.06 od godz. 9:30 do 14:30 Stryszawa osiedle Gołuszki

26.06 od godz. 10:00 do 13:00

Sucha Beskidzka ulica Mickiewicza okolice budynków nr 6, 10, 18, Rossman, ulica Teresy Nieszczyńskiej okolice budynków nr 1, 5, 8

28.06 od godz. 7:30 do 11:00 powiat tarnowski Janowice rejon szkoły, od szkoły w kierunku domu weselnego oraz remizy strażackiej, Kopaliny

23.06 od godz. 8:00 do 14:00 Pleśna przysiółek Pleśnianki

24.06 od godz. 7:00 do 15:00 Siedlec - okolice byłego promu na Dunajcu

24.06 od godz. 8:00 do 15:00 Turza, Przysiółek: Zalesie, Młynek, Rzepiennik Biskupi, Przysiółek: Gąsiory

24.06 od godz. 8:30 do 13:30 Swoszowa Zapole, Przymiarki

24.06 od godz. 9:00 do 12:00 Tuchów ulica Daleka, granice do Bistuszowej i Uniszowej oraz Bistuszowa, Przysiółek: Granice od Tuchowa

25.06 od godz. 8:00 do 12:00 Dąbrówka Tuchowska, Przysiółek: Góry

25.06 od godz. 8:30 do 13:30

Tuchów, ulica: Partyzantów, Widokowa, Przedmieście Górne

25.06 od godz. 9:00 do 13:00 Żukowice Stare - zachodnia część miejscowości.

28.06 od godz. 7:00 do 11:00 Bistuszowa, Przysiółek: granice od Uniszowej, Uniszowa, Przysiółek: granice od Bistuszowej

28.06 od godz. 8:00 do 14:00 Ołpiny Szkoła, Centrum

29.06 od godz. 8:00 do 15:00

powiat tatrzański w Czarnej Górze, ulice: Tatrzańska, Nadwodnia

24.06 od godz. 8:00 do 14:00 w miejscowości Suche, od numeru 106a do 109b

24.06 od godz. 9:00 do 14:00 w Zakopanym, ulica Nowotarska numery nieparzyste od 25A do 27B.

25.06 od godz. 9:00 do 14:00 w Zakopanem, ulice: Zubka, od numeru 26a do 28, Gubałówka, od numeru 229 do 231 oraz w Kościelisku, ulica Pająkówka, od numeru 1 do 4

25.06 od godz. 9:00 do 13:00

w Zakopanem, ul. Kasprowicza, numery nieparzyste: od 35 do 43

28.06 od godz. 8:30 do 15:00 powiat wadowicki Wadowice aleja Matki Bożej Fatimskiej nr 33, 48, 50, 50A oraz od nr 54 do nr 88 wraz z lokalami handlowymi - dotyczy odbiorców zasilanych z sieci napowietrznej

23.06 od godz. 7:30 do 17:30 Gierałtowiczki ulica Kleparz, Parkowa

23.06 od godz. 8:00 do 15:00 Lanckorona ulica Świętokrzyska nr 74, 73, 72, 71, 70, 67, 69, 69, Cicha nr 147, 155 i okoliczne

23.06 od godz. 8:00 do 11:00 Bugaj w rejonie budynków nr 136, 46, 45, 42, 113, 127, 139, 34, 124, 32A, 121, 30, 24, 20 i kaplicy Płaczących Niewiast

23.06 od godz. 8:00 do 16:00 Jaroszowice okolica Młyna Jacka, Zbywaczówka, Na Mycie, Pod Górą od nr 189 do 204B, od 205 do 222, 281, 282, 320, 231, 243D, 243, 243A, 239, 305, 382, 289, 314A, 304, 253A, 255, 311, 311A, 314, 302, 302A, od 260 do 260H wraz z osiedlem domków letniskowych nad Skawą

24.06 od godz. 7:30 do 8:15

Gorzeń Górny nr 3, 4, 5, 5a, 6, 6f, 6i, 51, 51a, 44, 44a, 44d

24.06 od godz. 7:30 do 8:15 Gorzeń Dolny - Na Dzwonku w okolicy od nr 40 do 48, od 57 do 70, 71A, 92, 100, 102, 104, od 150 do 155, od 157 do 159, 164, od 1 do 6, 139 i okoliczne

24.06 od godz. 7:30 do 8:15 Gorzeń Górny nr 41A

24.06 od godz. 8:00 do 17:30 Wieprz ulica Kościelna, Podgórska, Wierzbowa, Beskidzka, Kasztanowa, Wadowicka, św. Barbary, Spokojna

24.06 od godz. 8:00 do 10:00 Jaroszowice - Cofane, Pawilon Czart, okolica pawilonu odbiorcy od nr 177 do 188A, 189B, 225B, 225D, 376, od 377 do 377C, Za Skawą od 163 do 165, 235, 236, 236A, 237, 383, 369, 368, 240, 240A, 240B, 241, 242, 244, 245, 248, 241A, 246, 252, 253, 254, 251, 250, 249, 249A, 249B, 247, 284, 284A, 258, 256, 259 i okoliczne

24.06 od godz. 8:00 do 17:30

Wieprz ulica Kościelna, Podgórska, Wierzbowa, Beskidzka, Kasztanowa, Wadowicka, św. Barbary, Spokojna

24.06 od godz. 13:00 do 15:00 Jaroszowice okolica Młyna Jacka, Zbywaczówka, Na Mycie, Pod Górą od nr 189 do 204B, od 205 do 222, 281, 282, 320, 231, 243D, 243, 243A, 239, 305, 382, 289, 314A, 304, 253A, 255, 311, 311A, 314, 302, 302A, od 260 do 260H wraz z osiedlem domków letniskowych nad Skawą

24.06 od godz. 17:00 do 18:30 Gorzeń Górny nr 3, 4, 5, 5a, 6, 6f, 6i, 51, 51a, 44, 44a, 44d

24.06 od godz. 17:00 do 18:30

Gorzeń Dolny - Na Dzwonku w okolicy od nr 40 do 48, od 57 do 70, 71A, 92, 100, 102, 104, od 150 do 155, od 157 do 159, 164, od 1 do 6, 139 i okoliczne

24.06 od godz. 17:00 do 18:30

Wadowice aleja Matki Bożej Fatimskiej nr 33, 48, 50, 50A oraz od nr 54 do nr 88 wraz z lokalami handlowymi - dotyczy odbiorców zasilanych z sieci napowietrznej

25.06 od godz. 7:30 do 17:30 Mucharz okolice nr 192, 265, 67, 70, 189, 230, 73, 309, 74, 234, 79, 80, 83, 183, 264, 88, 91, 222

25.06 od godz. 8:30 do 14:00 Wadowice ulica Mickiewicza nr 56, 65, 67, 69, 70, 71, 71A, Sadowa nr 15, 17, 19A, 19C, 19D

25.06 od godz. 9:00 do 13:00 Choczni ulica Kościuszki nr 2, 4, 12, 16, 18, 26, 26A, 28, 32, 34, 36 oraz od nr 1 do 51

25.06 od godz. 9:00 do 13:00 Choczni ulica Kościuszki nr 22, 24, Zawale nr 3, 5, 9, 11, od nr 11A do nr 51 przed torami PKP oraz nr 20, 20A, 22 za torami

25.06 od godz. 9:30 do 14:00

Wadowice ulica Wałowa od torów kolejowych do skrzyżowania z ulicą Zygmunta Starego, całe ulice Monte Casino i Matejki, Zygmunta Starego od torów kolejowych do skrzyżowania z Wałową. Galeria Handlowa - FUDOLANDIA oraz sklep Biedronka.

29.06 od godz. 9:00 do 12:00 Andrychów ulica Wolfa Tadeusza , Grunwaldzka , Konopnickiej.

29.06 od godz. 9:00 do 14:00

powiat wielicki Jawczyce część miejscowości zasilonych ze stacji 33428 obwód nr 2 w kierunku Łazan.

23.06 od godz. 7:00 do 15:00 Podłęże ul. Wielicka

24.06 od godz. 7:30 do 15:00 Staniątki ul. Kolejowa, Podborska, Jana Pawła II, Za Torem, Polna, Łąkowa

24.06 od godz. 9:00 do 14:00 Mietniów część miejscowości kierunek Pawlikowice

25.06 od godz. 8:00 do 16:00 Niepołomice ul. Kolejowa,Nowa, Sawowa.

25.06 od godz. 9:00 do 13:30

Skąd bierzemy informacje o wyłączeniach prądu? Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja Gdzie zgłosić brak prądu? Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Co to jest prąd elektryczny? Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały i zmienny. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo. Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu? Dostawcy energii czasami planują wyłączenia prądu z kilku powodów: modernizacja sieci energetycznej

konserwacja stacji transformatorowej

przyłączenie nowej sieci energetycznej

remonty Inne wyłączenia prądu Może zdarzyć się tak, że brak prądu oznacza awarię sieci energetycznej. Powodem są warunki pogodowe, uszkodzenia spowodowane przez człowieka oraz wybite korki w instalacji domowej. Przedstawiamy następuje przypadki: silne wiatry

burza

powalone drzewo

szadź

opady śniegu

prace budowlane

kradzież przewodów przez człowieka

wysiadanie korków Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu? jeśli nie ma prądu w mieszkaniu to warto sprawdzić korki. Kolejnym krokiem będzie sprawdzenie, czy jest prąd na klatce i ulicy

jeśli nie ma prądu na klatce schodowej to trzeba się skontaktować z właścicielem lub administratorem budynku

jeśli nie ma prądu w sąsiednich domach i mieszkaniach to trzeba skontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej Jakie znaleźć sobie zajęcie, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu? rozmowa z domownikami

gry planszowe

porządki w szafie

segregowanie ubrań

czytanie książek

sen Warto również na okoliczność braku prądu przygotować sobie na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwa w dostawie prądu może zdarzyć się w godzinach wieczornych.

Polska stała się bezpieczna