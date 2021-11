Bochnia. Przebudowa wiaduktu na DK94 w Bochni rozpoczęta, będą utrudnienia w ruchu

W piątek 5 listopada 2021 r. rozpocznie się budowa obiektu tymczasowego nad ul. K. Brodzińskiego w Bochni. - Przejmie on ruch na czas rozbiórki istniejącego wiaduktu i wznoszeniu nowego. Te prace przewidywane są do 6 grudnia 2021 r. W tym czasie będzie obowiązywało ograniczenie prędkości na DK94 do 60km/h, a na ul. K. Brodzińskiego, czyli dojeździe od centrum Bochni do Łapczycy (włączenie do DK94) do 40 km/h. Wjazd pod wiadukt zostanie zamknięty i pojazdy do centrum miasta kierowane będą objazdem - dodaje Iwona Mikrut.

W ramach inwestycji przewidziano: