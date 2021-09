Bochnia. Wstydliwy problem w centrum miasta, arkady tuż przy Rynku stały się nieformalnym szaletem. "Co turyści pomyślą o naszej Bochni?"

Bocheńskie arkady to swoisty symbol miasta, niestety od lat kojarzy się on nie tylko z cepelią i zegarmistrzem, ale również z przykrymi zapachami. Miejsce to jest od lat pełni funkcję nieformalnej toalety i systematycznie zanieczyszczane ludzkimi odchodami.

Na problem zwróciła ostatnio uwagę radna Anna Morajko. - Tam zrobiona jest po prostu toaleta. Odchody ludzkie na środku, pełno papierów, porozrzucane butelki i smród. To jest centrum miasta - mówiła podczas sesji 26.08.2021. - Przechodziłam, to mocz wylewał się schodkami w kierunku chodnika od strony Rynku. Coś nieprawdopodobnego!

Zdaniem Anny Morajko, konieczne byłoby zamontowanie w tym miejscu kamery monitoringu. - Inaczej tej sprawy nie załatwimy. Będzie coraz większy napływ turystów, co pomyślą o naszej Bochni, przechodząc przez te arkady? - pytała retorycznie radna.