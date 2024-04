Nietypowa akcja z bobrem w Bochni. Zwierzę wyszło na spacer na miasto i... zgubiło się. Interweniowali strażacy i inspektorzy weterynarii

Zgłoszenie pochodziło od mieszkańca, który zauważył bobra w rejonie przejazdu pod wiaduktem kolejowym na ulicy Krzeczowskiej. Niedaleko przepływa Babica, są też mokradła krzeczowskie i niewykluczone, że to właśnie stamtąd zwierzę wyszło na zbyt długi... spacer po mieście. Zachowanie bobra wskazywało na to, że mógł zostać potrącony przez samochód.

- Delikatnie kulał na jedną z łap, ale po bliższym przyjrzeniu okazało się, że nie jest to nic poważnego. Zwierzę było przede wszystkim wystraszone i zdezorientowane. Zachowywało się jednak spokojnie i bez większych problemów udało się go złapać do klatki – mówi Wacław Czaja, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bochni.