Brat stale namawiał siostrę do seksu. Sąd w Krakowie uznał, że to forma znęcania się psychicznego. 48-latek został skazany

48-letni Bogusław Z. przy każdej okazji dotykał przez ubranie piersi i pośladki siostry. Udręczona kobieta bała się zostawać sam na sam z bratem i zasypiać w pokoju. Gdy ją dotykał, starała się go powstrzymać, odpychała, krzyczała i upominała, ale bez efektu. Sprawy jednak nikomu nie zdradzała, bo zachowanie 48-latka tłumaczyła sobie nadużywaniem przez niego alkoholu.

Prokuratura oskarżyła mężczyznę o znęcanie się nad siostrą i gwałt, domagała się również kary 5 lat więzienia i zakazu zbliżania się do siostry na odległość 100 metrów przez 10 lat.

Mężczyzna zaprzeczał zarzutom, choć gdy pojawiła się u niego policja z informacją, w jakiej sprawie interweniuje, odpowiedział ze zdziwieniem:

To już nie można sobie potrzymać za cycka i za d…?

Innym razem wyrwało mu się, że nie ma żony, ale za to ma siostrę.

Biegli stwierdzili, że w chwili czynu miał ograniczoną poczytalność, do tej pory nie był karany. Nie miał stałej pracy, utrzymywał się z prac dorywczych.

Sąd uznał relację pokrzywdzonej za wiarygodną, podobnie jak jej syna, który ujawnił sprawę. Nie przyjął jednak, by oskarżony dopuścił się gwałtu na siostrze, bo z jego strony nie było przemocy, groźby lub podstępu - a to niezbędny element uznania, że doszło do zgwałcenia.