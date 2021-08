Bruk-Bet pękł już po czterech minutach i nie zdołał odrobić strat

Najpierw Barry Douglas w 3 min popisał się kapitalnym strzałem z rzutu wolnego – uderzył piłkę lewą nogą z 20 m w „okienko” i Tomasz Loska nie miał żadnych szans na skuteczną interwencję. Po chwili golkiper sprokurował groźną dla siebie sytuację, źle podając piłkę do Wiktora Biedrzyckiego. Przejął ją Joao Amaral, który spokojnie wbiegł w pole karne i strzałem po ziemi pokonał bramkarza.

Gospodarze byli jak rażeni piorunem, ale szybko mogli wejść na właściwą ścieżkę – po strzale Mateusza Grzybka (znakomite podanie Murisa Mesnovicia z lewej strony) świetnie jednak interweniował Mickey van der Hart, który nogami odbił ten strzał.

Szybko zdobyte bramki przez Lecha „zabiły” mecz. Goście nie musieli już prowadzić gry, dążyć do kolejnych zdobyczy, a miejscowi musieli zastosować atak pozycyjny, na co niekoniecznie się nastawiali. Goście zapadli natomiast w mała „drzemkę”.

Zerwali się w 27 min. Amaral kapitalnie rozegrał akcję, a finalizował ją Michał Skóraś. Pomylił się nie znacznie, a gospodarze mogli mówić o dużym szczęściu. Chwilę wcześniej Lubomir Satka uratował gości, wybijając piłkę adresowaną przez Marcina Wasielewskiego do Mesanovicia.