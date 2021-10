Bruk-Bet Termalica Nieciecza. „Słonie” chcą powtórzyć wynik z Pucharu Polski i znów ograć Śląsk Wrocław

Po ostatniej ligowej kolejce zdecydowanie lepsze nastroje musiały panować we Wrocławiu, bo Śląsk w rekordowych rozmiarach 5:0 wygrał z Wisłą w Krakowie. Bruk-Bet powalczył natomiast w Częstochowie, ale ostatecznie musiał uznać wyższość Rakowa, przegrywając 2:3. W tygodniu jednak „Słonie” powetowały sobie tę porażkę, wygrywając w Katowicach z GKS-em 2:1 w 1/16 finału Pucharu Polski. Są jednak dwie strony medalu tej potyczki. Z jednej strony morale ekipy Mariusza Lewandowskiego powinno iść w górę po pucharowym triumfie. Z drugiej piłkarze z Niecieczy mają 120 minut dogrywki w nogach, co może nie pozostać bez wpływu na zespół w konfrontacji ze Śląskiem.

- Cieszymy się, że przeszliśmy do następnej rundy - mówi Mariusz Lewandowski, nawiązując do meczu z GKS-em. - Przeanalizowaliśmy to spotkanie. Wiemy, co nie działało tak, jak powinno i te korekty trzeba szybko wprowadzić do naszej gry, żeby nie popełniać takich błędów. Mogliśmy ten mecz zakończyć w regulaminowym czasie gry. A że była dodatkowa praca fizyczna w dogrywce, to poświęciliśmy w ostatnim czasie sporo czasu na regenerację zawodników. Uważam jednak, że jeśli piłkarze są dobrze przygotowani do sezonu, to granie co trzy dni nie powinno być najmniejszym problemem.