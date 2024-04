Bruk-Bet Termalica wygrywa w Łęcznej. To pierwsza wygrana Marcina Brosza ze „Słoniami”

Tak po prawdzie, to jeśli mowa o pierwszej połowie, warto wspomnieć o dwóch sytuacjach. Najpierw dobrą okazję miał Bruk-Bet. Po akcji i dośrodkowaniu z prawej strony, w polu karnym piłka trafiła do Macieja Wolskiego. Ten uderzył bez namysłu, mocno, ale niecelnie. Decyzja była dobra, zabrakło jednak w tym wszystkim precyzji.

Pierwsza połowa to było typowe granie jak w I lidze. Górnik próbował rozgrywać piłkę, dłużej się przy niej utrzymywał, ale wobec twardej, zdecydowanej obrony Bruk-Betu niewiele z tego wynikało. „Słonie” z kolei też nie za bardzo potrafiły jakoś groźnie zaatakować. Wrzutki w pole karne niewiele przynosiły.

Ekipa Bruk-Betu Termaliki jechała do Łęcznej w trudnej sytuacji. Kilka dni wcześniej przegrała na swoim stadionie z Odrą Opole 0:1 i widmo spadku coraz bardziej zagrażało „Słoniom”. Dlatego niecieczanie musieli zrobić wszystko, żeby zapunktować.

Górnik odpowiedział dobrą akcją pięć minut później. Na ofensywne wejście zdecydował się Lukas Klemenz. Przed polem karnym dobrze „poklepał” z Kacprem Łukasiakiem. Efekt tego był taki, że obrońca Górnika znalazł się nagle oko w oko z Tomaszem Loską. Bramkarz Bruk-Betu zachował się jednak perfekcyjnie i po prostu sprzątnął piłkę spod nóg Klemenza.

W drugiej połowie najpierw zaatakował Górnik, ale po dziesięciu minutach odważniej ruszyli goście. Konkretnie Maciej Wolski, który najpierw domagał się rzutu karnego - bez efektu - a następnie szarżował w polu karnym, ale skończyło się tylko na rzucie rożnym.

Był moment w tym meczu, gdy wydawało się, że Górnik przejmie inicjatywę na dobre, mocniej przyciśnie. No, ale właśnie wtedy niecieczanie kompletnie zaskoczyli gospodarzy. Nie było może w tym wszystkim wielkiej komplikacji, ale liczyła się szybkość, precyzja, po prostu bardzo dobre wykonanie. A było tak - w 76 min Artem Putiwcew rzucił dalekie, kilkudziesięciometrowe podanie za plecy obrońców. Do piłki wystartował Adam Radwański, a że wspomniani obrońcy totalnie się zagapili, to uciekł im, wpadł w pole karne, uderzył precyzyjnie i „Słonie” objęły prowadzenie.