Budżet przestał być obywatelski, a stał się prezydencki? Społecznicy oburzeni

Zmiany wprowadzone przez prezydenta Jacka Majchrowskiego są radykalne, przede wszystkim jeśli chodzi o udział strony społecznej w Radzie Budżetu Obywatelskiego. Do tej pory reprezentowało ją trzynaście osób, po zmianach zaledwie cztery. I to wybranych przez samego prezydenta. Mocno ograniczona została również reprezentacja przedstawicieli dzielnic (łącznie jest ich w Krakowie 18): z dziewięciu do... również czterech. Takie zmiany za skandaliczne uważają członkowie odwołanej - i to w połowie kadencji - poprzedniej RBO. Wysłali list otwarty do prezydenta Krakowa, w którym dają wyraz swojemu oburzeniu.