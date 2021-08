Bukowina Tatrzańska. 55. Sabałowe Bajania rozpoczęte. - Znów jest radość, muzyka i śpiew - mówi Bartek Koszarek z Bukowiny Łukasz Bobek

„Bajania, Bajania, Sabałowe Bajania, bawią się górale od rania, do rania”. Ta góralska przyśpiewka znów zaczęła rozbrzmiewać w Bukowinie Tatrzańskiej. To za sprawą 55. Sabałowych Bajań, które właśnie się rozpoczęły. Festiwal folkloru polskiego potrwa w Bukowinie do najbliższej niedzieli.