Burze z gradem również w weekend. IMGW wydało ostrzeżenie także dla Krakowa i Małopolski. To nie koniec kiepskiej pogody

Po niespokojnym tygodniu może nas czekać niespokojny weekend. IMGW znów wydało dla całej Polski ostrzeżenie I stopnia przed burzami w sobotę. Uważajcie podczas spacerów i wycieczek, sprawdzajcie radary burzowe online (poniżej).

Kolejne ostrzeżenie przed burzami

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Lokalnie grad. Ostrzeżenie IMGW obowiązuje od 14 do 23.

Prognoza pogody na ten weekend

25.05.2024 07:30 - 07:30 26.05.2024 (Sobota/Niedziela)

W dzień zachmurzenie umiarkowane, po południu wzrastające do dużego. Przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem, zwłaszcza na zachodzie regionu. Suma opadów w czasie burz do 25 mm. Temperatura maksymalna od 25°C do 27°C, w rejonach podgórskich od 21°C do 24°C, wysoko w Beskidach od 13°C do 16°C, na szczytach Tatr około 9°C. Wiatr słaby, zmienny, w górach południowy. Wysoko w górach wiatr umiarkowany, okresami porywisty, południowy. W czasie burz wiatr dość silny, w porywach do 80 km/h, z kierunków zmieniających się.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, po północy rozpogodzenia. Zanikające przelotne opady deszczu. Wieczorem możliwe burze. Nad ranem lokalnie, zwłaszcza w obniżeniach terenu, możliwe mgły ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura minimalna od 11°C do 13°C, w rejonach podgórskich od 10°C do 12°C, wysoko w Beskidach od 10°C do 12°C, na szczytach Tatr około 6°C. Wiatr słaby, zmienny. W górach wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, z kierunków południowych. W czasie burz wiatr dość silny, w porywach do 80 km/h, z kierunków zmieniających się. 26.05.2024 07:30 - 07:30 27.05.2024 (Niedziela/Poniedziałek)

W dzień zachmurzenie umiarkowane, po południu wzrastające do dużego. Przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Suma opadów w czasie burz do 25 mm. Temperatura maksymalna od 24°C do 26°C, w rejonach podgórskich od 21°C do 23°C, wysoko w Beskidach od 11°C do 14°C, na szczytach Tatr około 10°C. Wiatr słaby, południowo-wschodni, miejscami zmienny. Wysoko w górach wiatr umiarkowany, południowo-wschodni. W czasie burz wiatr dość silny, w porywach do 70 km/h, z kierunków zmieniających się.

W nocy zachmurzenie umiarkowane, w górach początkowo duże i tam zanikające opady deszczu. Temperatura minimalna od 11°C do 13°C, w rejonach podgórskich od 10°C do 12°C, wysoko w Beskidach od 10°C do 12°C, na szczytach Tatr około 6°C. Wiatr słaby, zmienny, miejscami południowo-wschodni. W górach wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.

Gdzie jest burza? Radar burzowy online. Mapa burzowa online

Wideo Tragiczne zdarzenie na Majorce - są zabici i ranni