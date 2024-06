Były młodzieżowy reprezentant Szwecji w Comarch Cracovii Jacek Żukowski

Tim Wahlgren (Comarch Cracovia) x/cracovia

Kolejny zawodnik dołącza do Comarch Cracovii. To Tim Wahlgren, 26-letni uniwersalny napastnik, który w przeszłości był młodzieżowym reprezentantem Szwecji i wicemistrzem świata do lat 18.