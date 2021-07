Chochołów-Sucha Hora. Słowacy zablokowali granicę. Protestowali przeciw polityce swojego rządu

To kolejny protest obywateli słowackich, którym nie podoba się polityka ich rządu. Mieszkańcy przygranicznych miejscowości w środę zablokowali całkowicie przejście graniczne. Wyszli na drogę, a także wyjechali ciężkim sprzętem rolniczym. Kierowcy, którzy chcieli wjechać na Słowację, byli zawracani na oddalone o kilkadziesiąt kilometrów przejście graniczne w Chyżnem.

- Protestujemy wobec poczynań naszego rządu. Boimy się, że za chwilę szczepienia przeciw covid-19 będą na Słowacji obowiązkowe. Wszystko zmierza do tego, by ludzie niezaszczepieni byli izolowani. Na to się nie zgadzamy. Szczepienia miały być dobrowolne - mówili mieszkańcy.

Wyszli na ulicę także dlatego, że obostrzenia przy wjeździe do ich kraju odbijają się na Słowakach z miejscowości przygranicznych. - Jeśli ktoś nie jest zaszczepiony, musi co chwilę robić kosztowne testy. Tymczasem tutaj mnóstwo ludzi pracuje np. w Polsce, albo ma rodziny w Polsce. To dla nas ogromnie uciążliwe - mówili protestujący.