Chrzanów. Rozpoczęła się budowa mieszkań na wynajem w ramach SIM. Pozostały wolne mieszkania. Zobacz zdjęcia

U zbiegu ulic Zielonej i Mieszka I w Chrzanowie powstanie nowoczesny blok składającej się z trzech segmentów. Znajdzie się tam 66 mieszkań o powierzchni od 32 do 71 metrów kwadratowych. Będą to mieszkania wykończone pod klucz, czyli posiadające m.in. parkiety, płytki oraz wykończone łazienki. Udogodnieniem będzie podziemny garaż.

Wysokość czynszu najmu, w którą wliczona jest już spłata kredytu, szacuje się na ok. 24 zł za metr kwadratowy. Do tego należy doliczyć opłaty za media takie jak prąd i woda. Najemcy muszą też, przed odbiorem kluczy do mieszkania, wpłacić kaucję w wysokości półrocznego czynszu.

Nie są to zadem mieszkania dla każdego, a koszt wykupu lokalu będzie stosunkowo wysoki. W ramach pierwszego naboru złożonych zostało 76 wniosków. Zostały one zweryfikowane przez Urząd Miejski w Chrzanowie. Ostatecznie znaleziono najemców tylko dla 36 mieszkań. Dlaczego aż 40 wniosków przepadło?