Chrzanów. Wspomnienia z czasów I wojny światowej. Cmentarz wojenny zostanie odbudowany [ZDJĘCIA]

Chrzanów. Wspomnienia chrzanowian z czasów I wojny światowej. Cmentarz wojenny zostanie odbudowany

11 listopada to wyjątkowy dzień dla każdego Polaka. To dzień, w którym świętujemy odzyskanie nieodległości. W tym roku przypadka 103 rocznica tego wydarzenia. Polacy masowo wywieszają biało-czerwone flagi, biorą udział w marszach i biesiadach patriotycznych. Odzyskanie przez Polskę niepodległości to wielkie wydarzenie, o którym pamięć nie przemija. Historia I wojny światowej, która do niego doprowadziła, jest natomiast często marginalizowana.

Zdecydowanie częściej wspominamy historię II wojny światowej. Nie może to dziwić, bo wówczas w działaniach wojennych bezpośredni udział brała Polska, której obrońcy zapisali się na kartach historii niezwykłym heroizmem. Gdy wybuchła I wojna światowa w 1914 roku na mapie Europy próżno było szukać Polski. Przestała ona istnieć w wyniku trzeciego rozbioru w 1795 roku. Jej terytorium podzielone zostało między Prusy, Rosję i Austrię. I wojna światowa to konflikt dwóch dwóch wrogich sojuszy: trójporozumienia - Wielka Brytania, Francja, Rosja oraz trójprzymierza Niemcy, Austro-Węgry oraz Włochy.