Chrzanów. Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Balinie sponsorem piłkarzy ręcznych MTS Chrzanów

Piłka ręczna na ziemi chrzanowskiej ma swoje korzenie sięgające lat 50-tych XX w. i jest częścią jej historii. Klub MTS Chrzanów cechuje duży potencjał oraz wysokie ambicje sportowe, co przekłada się na zainteresowanie ze strony lokalnych kibiców.

Piłka ręczna to niezwykle widowiskowy sport dający kibicom wiele emocji, dlatego z przyjemnością podejmujemy współpracę z MTS Chrzanów, czyli klubem, który jest naszym lokalnym sąsiadem. Mam nadzieję, że nasze zaangażowanie przyczyni się do osiągania kolejnych sportowych sukcesów przez naszych szczypiornistów, których ukoronowaniem będzie szybki awans zespołu do najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce – powiedział Michał Bogacki, członek zarządu ZGOK Balin.