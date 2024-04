Ciało w Tatrach. Policja nie jest w stanie jednoznacznie zidentyfikować zwłok

Ciało człowieka zostało odnalezione w poniedziałek 8 kwietnia w rejonie Ciemniaka w masywie Czerwonych Wierchów w Tatrach Zachodnich. Wypatrzyli je z pokładu śmigłowca ratownicy TOPR. Zwłoki zostały przetransportowane do Zakopanego, gdzie przejęła je zakopiańska policja.

- Stan rozkłady ciała jest na tyle duży, że nie nadają się one do identyfikacji - mówi asp. sztab. Roman Wieczorek, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem. Ciało zostało przekazane prokuraturze do dalszych badań.