Ciasta na Wigilię i Boże Narodzenie. Ciasto z makiem sMAKołyk z Makowa [PRZEPIS]

Ciasto z makiem sMAKołyk z gminy Maków - przepis! Bo wiadomo, jak Maków, to mak być musi! Jak zapewniają panie z Koła Gospodyń z Białki, to ciasto to prawdziwe „niebo w gębie”. Proste i szybkie. Spróbujcie!

Składniki

6 dużych jabłek

9 jajek

9 łyżek kaszy manny

1 szklanka orzechów włoskich zmielonych lub posiekanych (mogą być migdały lub orzechy laskowe)

1,5 łyżeczki proszku do pieczenia

1 margaryna

45 dag cukru(można trochę mniej)

30 dag maku sparzonego i zmielonego 2 razy lub mielonego z torebki (nie masa makowa gotowa)

Wykonanie

Margarynę utrzeć z cukrem, dodawać powoli po żółtku, dobrze utrzeć. Obrane jabłka zetrzeć na tarce o dużych oczkach. Do masy dodać mak, jabłka i pozostałe składniki. Ubić pianę z białek i dodać na koniec dokładnie mieszając. Piec około godziny, można polać polewą i dowolnie udekorować.