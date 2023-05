Ciastka z czekoladą w roli głównej. Zobacz przepisy na mocno czekoladowe ciasteczka

Macie ochotę na ciastka, w których główną rolę gra czekolada? Zobaczcie przepisy. Ciastka z białą czekoladą, ciasteczka brownie i blok ciasteczkowy – te słodkości poprawią Wam humor!

Ciastka z białą czekoladą [PRZEPIS]

Ciastka z białą czekoladą. Fot. Dwór Korona Karkonoszy/Commplace Składniki: 110 g masła w temperaturze pokojowej

85 g cukru brązowego

1 jajko

250 g mąki pszennej

1 łyżeczka proszku do pieczenia

¼ łyżeczka sody oczyszczonej

100 g białej czekolady

50 g obranych orzechów pistacji

szczypta soli

100 g tartego parmezanu Sposób wykonania:

Masło utrzeć z cukrem i dodać na końcu jajko.

Do mąki dodać sól, proszek do pieczenia i sodę oczyszczoną. Wymieszać razem z masą z masła.

Dodać posiekane czekoladę, orzechy i starty parmezan. Wyrobić ponownie.

Z masy formować kulki około 30 g i spłaszczać na blaszce wyłożonej papierem.

Piec w temperaturze 190 stopni przez około 10 minut do brązowego koloru. Wystudzić.

Ciasteczka brownie z białą i gorzką czekoladą [PRZEPIS]

Ciasteczka brownie z białą i gorzką czekoladą. Fot. Dwór Korona Karkonoszy/Commplace Składniki: 60 g masła

150 g gorzkiej czekolady

50 g białej czekolady

2 jajka

150 g cukru

50 g mąki pszennej

1/3 łyżeczki proszku do pieczenia

Sposób wykonania:

Gorzką czekoladę rozpuścić razem z masłem w kąpieli wodnej.

Jajka miksować z cukrem około 5 minut na kogel-mogel. Dodać masę czekoladową i dalej mieszając wsypać mąkę z proszkiem do pieczenia. Na koniec dodać pokruszoną białą czekoladę.

Wstawić do zamrażarki na 10 minut.

Wykładać łyżką na blaszkę z papierem do pieczenia.

Ciastka same się rozleją podczas pieczenia. Piec w temperaturze 180 stopni przez 10 minut.

Podczas schładzania ciastka stwardnieją.

Blok ciasteczkowy [PRZEPIS]

Blok ciasteczkowy. Fot. Dwór Korona Karkonoszy/Commplace Składniki: 120 g masła w temperaturze pokojowej

120 g brązowego cukru

1 łyżeczka ekstraktu z wanilii

1 jajko

200 g mąki pszennej

pół łyżeczki sody oczyszczonej

szczypta soli

200 g pastylek czekoladowych lub posiekanej czekolady

Sposób wykonania:

Zetrzeć masło z cukrem do powstania jednolitej masy. Dodać ekstrakt z wanilii oraz jajko, wymieszać. Zmieszać mąkę, sól oraz sodę oczyszczoną i dodać do masy. Następnie wsypać 150 g pastylek i wymieszać. Formę do pieczenia wyłożyć papierem, a następnie wyłożyć masę. Posypać po wierzchu resztą pastylek. Piec w 170 stopniach C przez około 20 minut do brązowego koloru.

Źródło przepisów: Dwór Korona Karkonoszy, www.dwor-korona.pl

