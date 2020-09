Ciasto z dynią: zebra szpinakowo-dyniowa z figami [PRZEPIS]

Wykonanie

Ciasto 1. Olej zmiksować ze szpinakiem i sokiem z cytryny. Jajka połączyć z cukrami oraz przygotowaną wcześniej papką szpinakową. Do ciasta przesiać połączoną z proszkiem do pieczenia mąkę. Wymieszać powoli, ale tylko do połączenia składników.

Ciasto 2. Surową dynię pokroić na mniejsze kawałki i upiec w piekarniku do miękkości (ok. 30 minut w temperaturze 170 stopni). Po upieczeniu wystudzić, obrać ze skóry i zmiksować z olejem. Dalej postępować tak jak przy pierwszym cieście: jajka połączyć z cukrami, dodać zmiksowane z olejem pure z dyni, a na końcu przesianą z proszkiem mąkę.

Spód formy (24x24) wyłożyć papierem do pieczenia. Przygotowane ciasta naprzemiennie łyżką wylewać na środek formy. Na wierzchu ułożyć pokrojone w plastry figi. Ciasto piec do suchego patyczka - około godziny w temperaturze 170 stopni. W trakcie pieczenia ciasto można przykryć folią aluminiową, aby się zbytnio nie przyrumieniło.

Ostudzone delikatnie oprószyć cukrem pudrem.