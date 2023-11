Cmentarz w Trzebini, na którym rok temu zapadlisko pochłonęło mogiły, w części zamknięty. Rok nie można odwiedzić swoich bliskich zmarłych Małgorzata Gleń

Maria Kozera świeci na grobie swojej kuzynki znicz. Cmentarz, na którym spoczywa większość jej bliskiej rodziny jest częściowo zamknięty. - Nie wiem, kiedy zapalę mamie i tacie lampkę, bo nie da się wejść na tą część, na której leżą - mówi kobieta. Cmentarz parafialny na ul. Jana Pawła II w Trzebini, na którym we wrześniu ub. roku zapadła się ziemia pochłaniając 40 grobów, nadal nie jest dostępny w około połowie. Trwają tam prace stabilizujące grunt. Potrwa to do września 2024 roku.