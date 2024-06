Cmentarz żydowski w Chrzanowie nie zniknie. Naukowcy zdigitalizowali macewy. Teraz czas zadbać o cmentarz choleryczny

Tuż przy wiadukcie kolejowym zlokalizowany jest cmentarz żydowski, na którym znajduje się 3600 macew. Jego początki sięgają połowy XVIII wieku. Nekropolia sukcesywnie była rozbudowywana aż do II wojny światowej. To, co obecnie możemy tam zobaczyć to jego nowa część, stara znajduje się... m.in. pod drogą.

Niemcy podczas okupacji zlikwidowali najstarszą część cmentarza pomiędzy murem a dzisiejszą stacją benzynową. Następnie w latach 60-70 XX wieku zniszczono kolejny fragment wraz z domem pogrzebowym, a teren przeznaczono pod rozszerzenie ulicy - mówi Kamil Bogusz, dyrektor Muzeum w Chrzanowie, pod którego opieką znajduje się ten cmentarz.

Cmentarz żydowski w latach 2005-2007 został odrestaurowany. Odnowiony został mur okalający nekropolię, posklejano i ustawiono część zniszczonych macew oraz uporządkowano teren. Do niedawno szacowano, że znajduje się ich tam ok. 3 tys. Najnowsze dane wskazują jednak na liczę o 600 większą, a to nie koniec.