Co dalej z obostrzeniami w Polsce? Jest plan pełnego powrotu dzieci do szkół

Przypomnijmy, że od 26 kwietnia w Małopolsce - podobnie jak w 10 innych województwach - ponownie otwarte zostały m.in. zakłady fryzjerskie i kosmetyczne. Dzieci z klas 1-3 wróciły do szkół, ale w tzw. systemie hybrydowym (czyli na zmianę połowa uczniów uczy się w domu, a połowa w szkole).

- Chcemy, by w maju do szkół mogły powrócić do szkół dzieci również z klas 4-8 szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych - przyznał już w Porannej rozmowie w RMF FM minister zdrowia Adam Niedzielski.

I zaznaczał jednak, że „na razie jest za wcześnie, by jednym ruchem przywrócić całą edukację stacjonarną”.

Zmiany w edukacji - zgodnie z ogłoszonym właśnie przez premiera planem - mają być wprowadzane etapami.

Od 4 maja przywrócona ma zostać nauka stacjonarna w klasach 1-3 szkół podstawowych.