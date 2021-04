Co na grilla? Najlepsze, sprawdzone przepisy na dania z grilla naszych Czytelników [PRZEPISY]

Zobaczcie najlepsze, sprawdzone przepisy naszych Czytelników na dania z grilla. Jak grillować, żeby potrawy były zawsze udane?

Potrawy z grilla zawsze się udadzą, jeżeli będziemy przestrzegać kilku zasad. Zobaczcie nasz poradnik i najlepsze przepisy naszych Czytelników na dania z grilla. 1. Grill: przygotuj żar idealny Grill najlepiej rozpalać metodą tradycyjną i zrezygnować z wszelkiego rodzaju podpałek, które są niezdrowe i zmieniają smak potraw. Jeżeli posiadasz grill węglowy, użyj węgla w takiej ilości, aby pokrył całą powierzchnię dna. Grill z żarzącymi się węgielkami przykryj na kilka minut, nie zapominając o otwarciu wszystkich otworów w pokrywie. Poczekaj aż stos węgla pokryje się cienką warstwą białego popiołu, a następnie ponownie rozprowadź je po całej powierzchni grilla. Odczekaj chwilę i umieść na grillu ruszt i pozostaw go do momentu nagrzania. Podstawą dobrego grillowania jest odpowiednia temperatura. pixabay.com 2. Grill: zaufaj własnym zmysłom Zanim nałożysz mięso i inne przysmaki na rozgrzany ruszt, zadbaj, aby miały temperaturę pokojową. Jeśli chodzi o nacinanie kiełbasek i innych mięs przed smażeniem, to zdania są podzielone. Z jednej strony, nacinanie ich prowadzi do częściowego wyschnięcia, z drugiej pozwala na zmniejszenie zawartości tłuszczu. Dobrym rozwiązaniem będzie użycie tacek do grillowania.

Mięso do grillowania najlepiej przygotować dzień przed smażeniem. Uważajmy jednak, żeby nie przesadzić z sypkimi przyprawami, gdyż mogą przypalić się podczas pieczenia. Pamiętajmy też, by przepisów kulinarnych nie traktować jak instrukcji obsługi. Bądź kreatywny, łącz smaki i wprowadzaj nowości do menu.

3. Grill: bądź cierpliwy Większość grill masterów jest przekonana, że w zasadzie „bądź cierpliwy” tkwi sedno całej sztuki grillowania. Mają rację! Chodzi o to, aby nie podać mięsa na talerz przedwcześnie, a jednocześnie wiedzieć, kiedy przestać i nie zaserwować przypalonych kiełbas i zwęglonych steków. Aby grillowane specjały nie przywarły do kratki czy tacek, należy nasmarować je olejem roślinnym, a wyroby obracać co kilka minut. Dopasuj też wysokość rusztu nad żarem. Pamiętaj jednak, że zwykle lepiej trzymać się środkowych i najwyższych stopni.

4. Grill: mięso po grillowaniu zawiń w folię aluminiową Wielu z nas delektuje się mięsem z grilla od razu po ściągnięciu z rusztu. Jednak znawcy grillowania radzą, aby po zdjęciu potraw z rusztu odczekać kilka minut (od 2 do 4), by grillowane mięso i kiełbaski nabrały pełni smaku i aromatu. Jeśli grillowane mięso zbyt szybko rozkroimy, wszystkie pyszne soki wypłyną, pozostawiając mięso suche.

Przy okazji możemy odczuć, że mięso stygnie, ale w rzeczywistości od razu po ściągnięciu z grilla, jeszcze przez co najmniej kilka minut, się smaży. Aby dania dłużej pozostały ciepłe można przykryć je folią aluminiową.

Zobaczcie najlepsze przepisy na grilla naszych Czytelników! Grillowany karczek. fot. Anna Hoszowska Czas na grilla. Karczek w marynacie z musztardy francuskiej [PRZEPIS] Składniki na marynatę 2 łyżki musztardy francuskiej

2 łyżki sosu sojowego

1/2 łyżeczki miodu płynnego

szczypta imbiru mielonego

łyżka oleju

sól do smaku Dodatkowo 60 dag karkówki Wykonanie

Mięso umyć, a następnie pokroić w plastry. Umieścić w szklanym naczyniu, zalać sosem sojowym, dodać musztardę, miód, olej i imbir. Posolić i przemieszać wszystko razem, aby marynata równomiernie osiadła na karczku. Trzymać w lodówce pod przykryciem ok. 6 godzin. Przed smażeniem, korzystając z tłuczka, lekko mięso rozbić. Grillować ok. 3 minut z każdej strony.

Przepis Anny Hoszowskiej Grillowana karkówka. Tot. KGW Wola Zabierzowska Grillowana karkówka według przepisu Koła Gospodyń Wiejskich z Woli Zabierzowskiej [PRZEPIS] Składniki 1 kg karkówki wieprzowej

2 łyżki ostrej przyprawy do grilla

5 łyżek oleju

3 łyżki magii (w płynie)

1/4 szklanki wody

Wykonanie

Wymieszać wodę, olej, magii i przyprawy.

Karkówkę pokroić na plastry, następnie rozbić z obu stron. Natrzeć przygotowanymi przyprawami. Zostawić, aby się macerowało około 3 godzin, oczywiście nie zaszkodzi dłużej. Tak przygotowane mięso smażyć na grillu. Podczas smażenie można polać odrobiną czerwonego wina lub piwa. Podawać z sosem czosnkowym lub musztardą, doskonale smakuje z sałatką z pomidorów i sałaty lodowej.

Przepis Koła Gospodyń Wiejskich z Woli Zabierzowskiej Ziemniaki grillowane w plastrach boczku. Fot. archiwum Czas na grilla. Grillowane ziemniaki w plastrach boczku [PRZEPIS] Składniki 20 dag ziemniaków

po pęczku natki pietruszki, bazylii,

tymianku i szczypiorku

cebula

50 dag twarogu

2 łyżki oliwy

woda mineralna

sól, biały pieprz

2 pęczki majeranku

20 dag boczku w plastrach

Wykonanie

Ziemniaki ugotować w mundurkach. Posiekać natkę pietruszki, tymianek, bazylię i szczypiorek. Cebulę pokroić w kostkę. Twaróg utrzeć z wodą mineralną i oliwą. Dodać zieleninę oraz cebulę. Przyprawić. Ziemniaki obrać, każdy zawinąć w plaster boczku z liśćmi majeranku. Grillować 10 minut na ruszcie wyłożonym folią aluminiową. Podawać z twarożkiem lub ulubionym sosem.

Przepis Marii Szymczak Grillowana kaszanka. Fot.archiwum Kaszanka z grilla według pomysłu Koła Gospodyń Wiejskich z Kościeliska [PRZEPIS] Składniki kaszanka

jabłko

cebula

masło

przyprawy Wykonanie

Zdjąć flak z kaszanki i rozdrobnić widelcem. Dodać pół startego jabłka na tarce i drobno posiekana małą cebulę.

Dodać pół łyżeczki masła i przyprawić według uznania, np pieprzem. Wszystko wymieszać, zawinąć w folię aluminiową i grillować do 20 minut.

Przepis Koła Gospodyń Wiejskich z Kościeliska Grillowane szaszłyki warzywne. Fot. archiwum Czas na grilla: szaszłyki warzywne w pysznej marynacie [PRZEPIS] Składniki papryka różnokolorowa

pieczarki

młoda cukinia

cebula biała i czerwona

pomidorki

Składniki na marynatę oliwa

sos sojowy

ocet winny

pieprz

zioła np. tymianek, bazylia, zioła prowansalskie Wykonanie

Patyczki na szaszłyki należy namoczyć. Nadziewać według uznania.

Wymieszać oliwę z sosem sojowym i octem winnym w proporcji 3:1. Moczyć szaszłyki w marynacie co najmniej 20 minut. Grillować polewając marynatą.

Przepis Koła Gospodyń z Białki Grillowany kozi serek z cukinią. Fot. archiwum Czas na grilla. Grillowany kozi serek w cukinii [PRZEPIS] Składniki na cztery porcje 1 cukinia (około 25 dag )

24 dag seraka koziego

szczypta tłuczonego pieprzu

100 ml oliwy

żurawina

1 gałązka tymianku

świeża bagietka na grzanki

sznurek spożywczy lub wykałaczki Wykonanie

Cukinię umyć, dokładnie osuszyć za pomocą papierowego ręcznika i pokroić wzdłuż w bardzo cienkie plastry.

Kozi ser pokroić w jednakowej wielkości plastry, po około 2 dag każdy.

Kawałki sera owinąć szczelnie wstążkami cukinii i przewiązać sznurkiem lub wykałaczkami.

Opłukać tymianek i poodrywać listki. Dokładnie wymieszać oliwę z tłuczonym pieprzem i tymiankiem.

Tak przygotowaną marynatą posmarować ser w cukinii i rozłożyć na aluminiowych tackach do grillowania lekko skropionych oliwą.

Grillować przez 5 minut z każdej strony. Podczas obracania należy uważać, aby ser nie wyciekł.

Podawać z żurawiną i chrupiącymi grzankami.

Przepis Janiny Czai Grillowany kalafior. Fot. Agnieszka Sznajder Czas na grilla. Grillowany kalafior z medalionami z łososia [PRZEPIS] Składniki dla 4 osób

1 kalafior

50/60 dag filetów lub medalionów z łososia

płatki czosnku

sól

pieprz cytrynowy lub czarny

oliwa z oliwek

2 łyżki soku z cytryny

majeranek

mąka

Wykonanie

Kalafior podzielić na małe kawałki, ułożyć na formie do pieczenia, polać oliwą, posypać solą, pieprzem i płatkami czosnkowymi. W piekarniku ustawić grill lub termoobieg, rozgrzać piekarnik do 175 stopni.

Zapiekać kalafiora przez 60 minut, obracając często, aby równo się opiekał. Oliwę dozować według potrzeby. Jeśli grillujemy pod chmurką to wystarczy tacka aluminiowa jednorazowa do położenia na ruszcie, a reszta

pozostaje bez zmian. Jeśli macie grill elektryczny ułożyć kalafiora bezpośrednio na ruszcie.

Filety z łososia posolić, posypać pieprzem cytrynowym i majerankiem, skropić kilkoma kroplami cytryny. Przygotowaną rybę przełożyć na ruszt lub na tackę. Delikatnie obracać podczas pieczenia. Podawać z grillowanym kalafiorem.

Przepis Agnieszki Sznajder Grillowane sztangielki. Fot. KGW z Głogoczowa Czas na grilla. Grillowane sztangielki [PRZEPIS] Składniki 4 bułki „sztangle” krojone

1 kostka masła

1 ser pleśniowy typu camembert lub brie

2-5 ząbków czosnku

sól

ewentualnie ulubione zioła i przyprawy

Wykonanie

Masło z serem pleśniowym i czosnkiem zmiksować na gładką masę blenderem. Masę można do smaku posolić i ewentualnie przyprawić ulubionymi ziołami, przyprawami. Pokrojone sztangielki (pilnujemy żeby nadal tworzyły bułeczkę) położyć na folii aluminiowej. Wziąć do ręki kromkę i posmarować z jednej strony masłem, odłożyć na swoje miejsce. Następnie brać kolejne kromeczki, smarować masłem z jednej strony i układać tak, aby sztangielka wróciła do swojego pierwotnego kształtu. Zawinąć w folię, błyszczącą stroną do środka, i piec na grillu ok. 5 min z każdej strony aż sztangielka się przyrumieni. Podawać jako grillową przystawkę lub dodatek do dania głównego.

Przepis Koła Gospodyń Wiejskich z Głogoczowa Grillowana kukurydza. Fot. Sylwia Ładyga Czas na grilla. Grillowana kukurydza [PRZEPIS] Składniki 3 kolby kukurydzy

3 łyżki masła

1 łyżka soli morskiej

chili świeże

pieprz

Wykonanie

Kukurydzę natrzeć dużą ilością masła roztartego z solą, pieprzem i posiekaną chili.

Ułożyć na grillu i obracając co jakiś czas i grillować do miękkości.

Przepis Sylwii Ładygi Grillowane banany. Czas na grilla: grillowane banany z gorzką czekoladą [PRZEPIS] Składniki banany

gorzka czekolada Wykonanie

Banany ułożyć na ruszcie i piec tak długo, często obracając, aż skórka będzie całkiem brązowa i banan zmięknie. Następnie naciąć banana nożykiem wzdłuż i wcisnąć do środka kawałki czekolady. Zostawić na chwile, żeby się rozpuściła i za moment mamy pyszny i prosty deser.

Przepis Koła Gospodyń z Białki

Rossmann będzie miał silną konkurencję