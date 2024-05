Co za rollercoaster! Piłkarze Wisły Kraków pokonali mistrza Polski i wciąż wierzą w utrzymanie w Centralnej Lidze Juniorów U-19

Ten mecz można śmiało określić mianem horroru. Wiślacy czterokrotnie obejmowali w nim prowadzenie i aż trzykrotnie je tracili, pozwalając rywalom wyrównać. Nawet wtedy, gdy grali już z przewagą jednego zawodnika, bowiem Filip Zaczek został ukarany drugą, a w konsekwencji czerwoną kartką już w 26. minucie spotkania, przy wyniku 1:1.

We Wronkach spotkały się dwie najbardziej utytułowane drużyny w mistrzostwach Polski juniorów starszych (po 16 medali). I na boisku było widać jakość, do jakiej zobowiązuje tradycja. Krakowianie, którzy po porażce na własnym boisku przed tygodniem z Odrą Opole znaleźli się w niezwykle trudnym położeniu, mieli ostatnią szansę, by przedłużyć nadzieje na pozostanie w CLj U-19. I dokonali tego w świetnym stylu.

Od początku grali bowiem odważenie, czym zaskoczyli lidera tabeli. Okazje na gole mieli Kacper Symula i Dawid Gap, który przegrał z bramkarzem Lecha w sytuacji sam na sam. Gol padł pięć minut później za sprawą Hugo Woyny-Orlewicza, który zwiódł lechitów w polu karnym i strzelił płasko w bliższy róg. Wydawało się, że piłka jest w zasięgu Wojciecha Zborka, ale wpadła do siatki.