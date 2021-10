Comarch Cracovia była bezradna na lodowisku GKS-u Katowice

Na debiut w krakowskim zespole doczekali się Rosjanie Jewgienij Popiticz oraz Dmitrij Ismagiłow. Do gry powrócił też Ales Jezek, który zmagał się z kontuzją. Nie pomogło to „Pasom”, które wyraźnie przegrały na lodowisku rywala. Nic dziwnego, GKS w tym sezonie prezentuje się bardzo dobrze, jest liderem tabeli i na tę chwilę mocniejszym zespołem od krakowian.

A im fatalnie ułożyło się to spotkanie bowiem już po 45 sekundach przegrywały. Pasiut mocno uderzył z okolic bulika, a stojący przed bramką Wronka zmienił tor lotu krążka i zmylił Pieriewozczikowa. Niebawem było 2:0, gdy Krężołek uderzył pod poprzeczkę. Ale tej tercji gości enie kończyli bez zdobyczy. Miszczenko wymanewrował Murraya i posłał krążek do bramki, strzelając swojego pierwszego gola w Cracovii.

Gości zgubiły kary, jej zawodnicy „łapali” przewinienia nagminnie i gdy grali w podwójnym osłabieniu, stracili trzeciego gola. Po dobrym rozegraniu zamka Pasiut zdobył bramkę. Potem krakowianie znów grali 3 na 5, ale tym razem obronili się. Jednak gdy siły były wyrównane Prokurat w sytuacji sam na sam pokonał bramkarza i w tym momencie było po meczu, choć to była dopiero połowa spotkania.