Comarch Cracovia. Filip Drzewiecki zakończył karierę

Drzewiecki przez lata był zawodnikiem "Pasów". Wychowanek Stoczniowca Gdańsk po raz pierwszy trafił do Krakowa w 2007 roku i przez cztery sezony grał w ekipie z ul. Siedleckiego. Po latach gry w Ciarko Sanok, Stoczniowcu Gdańsk, JKH Jastrzębie i GKS Katowice wrócił w 2015 do Comarch Cracovii i reprezentował jej barwy aż do tej pory. Z Cracovią wywalczył cztery mistrzostwa Polski: w 2008, 2009, 2016 i 2017 roku, srebrne medale w 2010, 2019 i 2020 z Cracovia oraz w 2015 z JKH, ma w kolekcji tez Puchary Polski z "Pasami": 2015 (2012 z JKH) oraz Superpuchar z 2016 i 2017 r. To on zdobył pierwszego gola dla krakowskiej ekipy w meczu ze Spartą Praga w Lidze Mistrzów 2016/2017.

Drzewiecki był reprezentantem Polski do lat 18 i 20, oraz seniorskiej reprezentacji. Grał w mistrzostwach świata w 2010 i 2011 roku.

-

Po wielu meczach rozegranych na polskich lodowiskach, z orzełkiem na piersi, ale również w hokejowej Lidze Mistrzów - kończę hokejową przygodę. Od zawsze chciałem to zrobić w barwach Comarch Cracovii, która mnie wykupiła i której to barwy reprezentowałem 10 lat

. To tu znalazłem drugi dom, to jest mój klub i moje serce – napisał Filip Drzewiecki w mediach społecznościowych.