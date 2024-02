Comarch Cracovia - Re-Plast Unia Oświęcim. Hokejowe derby Małopolski obfitowały w bramki

W meczach Comarch Cracovii z Re-Plast Unią Oświęcim w tym sezonie pada zwykle dużo goli. I zawsze więcej zdobywają oświęcimianie. Tak było i tym razem. W tym spotkaniu nie brakowało emocji, choć pierwsze minuty zapowiadały wyraźną porażkę Cracovii.

Hebda, który tak dobrze spisywał się w dwóch ostatnich meczach i kolejny zaczął między słupkami, został jednak przywołany do boksu po stracie drugiego gola.

Jego zmiennik też nie zachował czystego konta, przepuścił nawet więcej strzałów do siatki, ale w innej sytuacji. Gospodarzy należy pochwalić za to, że nie oddali tego spotkania bez walki, przynajmniej do momentu straty piątej bramki. Było już 1:2 po golu Younana i 2:3 po trafieniu Alapuranena. Grzechem miejscowych było jednak to, że zbyt szybko dawali odpowiedzieć Unii, która bardzo szybko lub wręcz momentalnie opanowywała sytuację, strzelając kolejne bramki – odpowiedź na drugiego gola „Pasów” przyszła już po 24 sekundach podczas gry w przewadze.