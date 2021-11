Coraz bliżej odkrycia tajemnicy budowli z wielkich głazów. Przełomowe odkrycie krakowskich archeologów w Jordanii [ZDJĘCIA]

Tajemnicze kamienne konstrukcje

Zespół badaczy z UJ, pracujący od kilku lat w południowej Jordanii, przeprowadził badania tzw. pola dolmenów znajdującego się w rejonie miejscowości Shawbak. To położone na skalistym wzgórzu miejsce, gdzie około 5 tys. lat temu zapewne wędrowna ludność przemieszczająca się po terenie Półwyspu Arabskiego budowała tajemnicze kamienne konstrukcje, zapewne powracając do nich co jakiś czas. Okazało się, że dolmeny nadal kryją wiele śladów po obecności swoich twórców. W wielu z nich znaleziono fragmenty naczyń ceramicznych oraz narzędzia krzemienne, a w kilku szczątki kostne, pochodzące zapewne z pochówków składanych pod kamiennymi kolosami.