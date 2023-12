Coś dla fanów Pink Floyd czy Genesis. Brytyjska grupa prog-rockowa The Pineapple Thief wystąpi 13 marca 2024 roku w Krakowie

Muzyka grupy The Pineapple Thief to połączenie porywających melodii, zawiłych aranżacji i inteligentnych tekstów. Przepełnione emocjami utwory poruszają trudne tematy, zmuszają do refleksji, a także zwracają uwagę na związki międzyludzkie oraz nieustannie ewoluującą naturę życia.

Z zaangażowaniem i ponad dwudziestoletnią historią The Pineapple Thief nieustannie doskonali swoje brzmienia, począwszy od pierwszych albumów, a skończywszy na najnowszych: "Dissolution" i "Versions Of The Truth". Najnowsze wydawnictwo Brytyjczyków nosi tytuł "It Leads to This" i ukazało się w tym roku. W ramach jego promocji grupa wyruszyła w świat - i dotrze pod Wawel.