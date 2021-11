Cracovia. Centralna Liga Juniorów: jednostronny mecz na szczycie, "Pasy" wyraźnie słabsze od "Czarnych Koszul"

To był mecz na szczycie Centralnej Ligi Juniorów. Prowadząca w tabeli Cracovia podejmowała zajmującą 2. miejsce Polonię. Oba zespoły zaczęły ten mecz bardzo intensywnie, stawiając na ofensywę. Widać było, że bardzo chcą ustawić sobie mecz poprzez strzelenie bramki. W 10 min Krystian Bociek zacentrował z prawego skrzydła, a Jakub Gut musnął piłkę głową tak, że nie oddał czystego strzału na bramkę.

W 14 min po świetnym podaniu sam na sam z bramkarzem znalazł się Bartosz Biedrzycki, ale Filip Kramarz skrócił kąt i znakomicie obronił jego strzał. Ale niebawem popełnił błąd, źle przyjął piłkę zagrywaną z boku, futbolówkę przejął Biedrzycki i strzałem do pustej bramki dał Polonii prowadzenie. Kamil Konieczny próbował odpowiedzieć, ale nie trafił w bramkę. To był jednak incydentalny przypadek, bo z reguły Polonia nie dopuszczała gospodarzy do sytuacji, grając bardzo mądrze w obronie.