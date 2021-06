Cracovia. Do „Pasów” ma przyjść duński pomocnik

Pomocnik z Danii

Wiele wskazuje na to, że niebawem przyjdzie do niej Duńczyk Mathias Hebo Rasmussen. Poinformował o tym portal bold.dk. Piłkarz grał ostatnio w duńskiej ekstraklasie w Lyngby BK i wraz z klubem przeżył gorycz degradacji w duńskiej ekstraklasy.

25-latek jest pomocnikiem, ma doskonałe warunki fizyczne – 190 cm wzrostu. W ostatnim sezonie zdobył siedem bramek i zanotował trzy asysty. A w ogóle w 100 spotkaniach dla tego klubu strzelił 16 goli i miał 11 asyst. Do tej pory grał tylko w duńskich klubach: Norsjaelland, Vestsjaelland, Fredericii, Lyngby, Vejle, Silkeborgu. Ma na koncie trzy występy w reprezentacji Danii do lat 20 i jeden w olimpijskiej na IO w 2016 r.

Reżyser gry Lyngby

W ostatnim sezonie został wybrany najlepszym zawodnikiem Lyngby, choć to małe pocieszenie, bo zespół spadł z ekstraklasy. Zawodnik był odpowiedzialny za kreowanie gry, więc ten fakt nie wystawia mu najlepszego świadectwa.

Rasmussen miał ważny kontrakt z zespołem do 30 czerwca 2023 r. więc Cracovia pozyskując go, musi zapłacić. Portal transfermarkt.de wycenia go na 400 tys. zł. Duńczyk ma przejść testy medyczne i po nich związać się z Cracovią kontraktem.