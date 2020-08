Cracovia II wreszcie pewnie wygrała w trzeciej lidze. Nie dała szans Hetmanowi Zamość

W 6 min kapitalnie strzelał Tomasz Bała, ale Dawid Rosiak kapitalnie wybił piłkę zmierzającą w „okienko”. W 10 min na niesamowitą akcję zdecydował się Michał Wiśniewski. Mijał rywali jak slalomowe tyczki, wydawało się, że straci piłkę, tymczasem wpadł w pole bramkowe i tak odbiła mu się piłka, że nie pozostało mu nic innego, jak tylko skierować ją do pustej bramki. Cracovia II zyskiwała przewagę z każdą minutą. I rzeczywiście, nie trzeba było długo czekać na kolejnego gola. Michał Rakoczy wpadł w pole karne i strzałem po ziemi strzelił bramkę. Nie bez winy był przy tej sytuacji golkiper miejscowych.

W przerwie w zespole Hetmana doszło aż do czterech zmian. Goście nie mieli już czego bronic. Tymczasem „Pasy” na początku drugiej połowy o mało co nie zdobyły drugiego gola – Krystian Bracik uderzył w słupek. Po chwili obrońca Cracovii II główkował tuż obok słupka. Na kwadrans przed końcem przed kapitalną szansą na zdobycie bramki stanął Rubio – był sam na sam z bramkarzem, ale podał mu piłkę w ręce. W 84 min goście nieoczekiwanie zdobyli kontaktowego gola – po kontrataku w sytuacji sam na sam z Adamem Wilkiem znalazł się Rafał Turczyn i strzelił po ziemi do siatki.