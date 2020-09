Cracovia. Jakub Gut postawił pierwszy krok, chce zrobić kolejne

- Byłem na ławce rezerwowych i dopuszczałem do siebie, że mogę wejść na boisko, byłem przygotowany – opowiada zawodnik „Pasów”. - Trochę byłem zaskoczony, ale nie miałem tremy. To bardzo fajna sprawa, super przeżycie, nigdy tego nie zapomnę. Przed meczem może trochę miałem stres, ale przy wejściu na boisko już nie. Trener poinstruował mnie jak mam biegać, jak się przesuwać i ustawiać przy stałych fragmentach oraz co mam robić w ofensywie, by wchodzić w pojedynki.

Gut ma 17 lat, jest wychowankiem Krakusa Nowa Huta. Spędził tam 6 lat, potem na 3 lata poszedłem do Akademii Piłkarskiej 21 i od 1,5 roku jest w Cracovii. Grał w zespole juniorów w Centralnej Lidze Juniorów Młodszych u trenera Andrzeja Paszkiewicza. Jest skrzydłowym i przeważnie występował na tej pozycji.

- Wygraliśmy całą ligę, nie przegraliśmy ani jednego meczu, ale pandemia pozbawiła nas szansy gry o medal mistrzostw Polski – ubolewa zawodnik.